El mòbil de Miguel Carcaño registra sis moviments el dia de l'assassinat de Marta del Castillo però no aclareix quan

L’informe del mòbil de Miguel Carcaño, elaborat per intentar aclarir els seus moviments el dia que va assassinar a Marta del Castillo i aconseguir trobar les seves restes, recull moviments en diversos punts de Sevilla capital i la província, però no aclareix quan es van produir aquests desplaçaments.

Així es reflecteix al document, avançat aquest divendres per Diario de Sevilla, que assenyala que els tècnics de l’empresa madrilenya Lazarus, després de clonar el telèfon mòbil de Carcaño, han pogut registrar fins sis posicionaments diferents del telèfon, encara que aclarint que el que s’ha realitzat és un clon de la targeta, de manera que ha pogut ser a més d’un terminal i d’una persona.

Tampoc no s’ha pogut determinar si els desplaçaments corresponen a la nit del 24 de gener de 2009 o a la matinada següent, quan la jove va ser assassinada i el seu cadàver enterrat o abandonat en un lloc no determinat.

Moviments de Carcaño

L’informe de l’enginyer Manuel Huerta consta de 138 folis i nou annexos documentals, i concreta que l’aparell i/o la seva targeta van estar a Dos Hermanas, a l’autovia del Sur; entre San Jerónimo i Pino Montano, al costat del parc de l’Higuerón Sur; a la zona de l’assentament barraquista d’El Vacie, al costat del cementiri de San Fernando; a l’avinguda del Doctor Fedriani amb Juventudes Musicales; al carrer Luis Montoto amb Luis de Morales, a prop de l’avinguda de Kansas City i a prop de l’avinguda Biología, entre els carrers Luna i Termodinámica.

Això sí, «no existeix data ni hora dels registres localitzats i processos de sobrescriptura dels espais d’emmagatzemament dels mateixos», indica l’enginyer, que especifica que els registres de les antenes de telefonia s’emmagatzemen en «segments de memòria temporals sense formats definit», de manera que les dades obtingudes en l’anàlisi «no poden ubicar-se en un marc temporal concret».

Carcaño va utilitzar una altra targeta

Sí indica que de l’anàlisi del mòbil Motorola U9 i de la targeta SIM associada al número de telèfon, es dedueix que Carcaño va utilitzar una altra targeta al mòbil que no correspon amb l’analitzada mitjançant clon, i certifica, com es va declarar en el judici, que aquest mòbil no va ser l’únic utilitzat per l’assassí de la jove des de la data de l’assassinat.

Lazarus ha esbrinat que es van eliminar de la memòria interna arxius que contenen imatges creades el 23 de gener de 2009, un dia abans del crim, així com dades de la memòria interna del terminal no especificades. Malgrat aquestes dades, Diario de Sevilla indica en la mateixa informació que el Grup d’Homicidis de la Policia Nacional a Sevilla està investigant les dades recollides per intentar trobar noves pistes sobre el parador de les restes de la jove, que tenia 17 anys quan va ser assassinada.

Antonio del Castillo demana d’investigar

Antonio de Castillo, el pare de Marta, ha instat la Policia Nacional a investigar les localitzacions del mòbil de Carcaño, després de conèixer el nou informe. El pare de la jove ha entès que, en aquest cas, pot passar que «la Policia no sap interpretar l’informe», i ha assenyalat que aquest cos «hauria de demanar ajuda professional», indicant que, segons la seva opinió «suposava» que no s’interpretaria bé l’informe.

«No volen donar publicitat a l’assumpte i buscar tranquils», ha dit Antonio del Castillo, que s’ha negat a admetre que el cas es tanqui per falta de concreció dels moviments de l’assassí per desfer-se del cadàver: «Si s’arxiva, en el cas que així fos, ja m’encarregaria jo», ha sentenciat. Així, ha recordat que es pot investigar sobre el terreny als llocs reflectits, perquè «hi ha localització nova».