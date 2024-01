L'SMI pujarà un 5% després d'un pacte entre el govern espanyol i els sindicats, però sense la patronal

El govern espanyol ha tancat aquest divendres un acord per fixar la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) en un 5%. Tal com ha detallat en roda de premsa el secretari d'estat de Treball, Joaquín Pérez, aquest increment s'ha pactat finalment només amb el suport dels sindicats. "El govern ha fet un gran esforç per intentar arribar a un acord amb totes les organitzacions sindicals i empresarials", ha dit després de la darrera trobada amb els agents socials. L'acord suposa que l'SMI s'incrementi 54 euros i passi de 1.080 a 1.134 euros mensuals en 14 pagues, una pujada amb efectes retroactius al mes de gener. "Això beneficia a més de dos milions i mig de treballadors", ha resolt després d'una cita que ha durat unes dues hores.

"Hem estat fins aquest darrer moment intentant que la patronal s'avingués a tancar un acord", ha destacat el secretari d'estat. Tot i això, ha lamentat que les organitzacions CEOE i Cepyme, presents al diàleg social, no s'hagin mostrat flexibles per buscar una xifra alternativa o renunciar a algunes de les seves exigències. Malgrat tot, el govern espanyol ha agraït la participació de l'empresariat hagi participat de les converses.

Tal com ha detallat Pérez, l'acord s'ha de traslladar al Consell de Ministres, que vehicularà la pujada a través d'un reial decret amb fase de consultes a les entitats socials. "Accelerarem tots els tràmits, que complirem escrupolosament, per portar-ho al Consell com més aviat millor", ha dit. D'altra banda, ha recordat que s'aprovi quan s'aprovi els efectes de la pujada seran retroactius a l'1 de gener.

Finalment, el secretari d'Estat ha ressaltat que un dels objectius de l'executiu era que els treballadors no perdessin poder adquisitiu i es complís amb l'objectiu de fixar un SMI al 60% del salari mitjà. Segons el Ministeri de Treball, la pujada també permet incrementar el poder adquisitiu dels treballadors més humils, principalment dones i joves, ja que la pujada és superior a les darreres dades de la inflació.