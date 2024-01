Detinguts onze membres d'un grup criminal de Barcelona que hauria assaltat 145 habitatges del nord de l'Estat

La Guàrdia Civil ha desarticulat un grup criminal especialitzat en assaltar habitatges de zones rurals del nord de l'Estat per robar joies, diners i objectes de valor. Tenien la seu a Barcelona, des d'on planificaven els cops. La banda hauria comès almenys 145 robatoris a cases d'Aragó, la Rioja, Castella i Lleó, Cantàbria, Astúries i Galícia.

L'institut armat ha recuperat un botí valorat en 600.000 euros, una pedra amb reactius per comprovar la qualitat de l'or, un detector de diamants i un dispositiu electrònic que els lladres usaven per evitar que els gossos dels habitatges lladressin. S'han fet onze detinguts i hi ha nou investigats. Els dos principals líders de la banda van interceptar-se a l'aeroport del Prat quan volien de fugir.

Els autors actuaven en horari de tarda o nit, forçant portes o finestres dels habitatges i buidant-les en pocs minuts. El seu objectiu principal era endur-se joies i diners en efectiu, encara que també sostreien telèfons, rellotges o objectes de valor. Cometien tres o quatre cops cada jornada, es desplaçaven entre províncies durant uns quants dies seguits i tornaven a Barcelona. Totes aquestes persones es dividien en dos grups, un d'operatiu i un altre de suport logístic. Feien canvis continus de vehicles i relleus per evitar ser rastrejats i dificultar les tasques d'investigació.

Paral·lelament, al grup operatiu actuaven altres individus que aportaven suport logístic perquè els autors materials dels robatoris s'amaguessin. Consistia en proporcionar-los vehicles, allotjament o mòbils per aconseguir el màxim anonimat possible. Tot i tots els intents, els agents van aconseguir traçar una cronologia dels robatoris que anaven cometent i descobrir el modus operandi i rol específic de cadascú dins de l'organització criminal.

Enxampats a l'aeroport del Prat

Després de la investigació realitzada pels agents de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil, es va descobrir que els dos principals líders volien abandonar el país des de l'aeroport del Prat. Tots dos van ser detinguts en el moment en què es disposaven a fugir amb joies, rellotges i diners en efectiu.

Posteriorment, també es van registrar diversos domicilis on es va arrestar a la resta d'integrants del grup i va intervenir-se i recuperar-se part del material sostret. En total, hi ha onze persones detingudes i nou investigades. Se'ls atribueixen els delictes de pertinença a organització criminal i robatori en interior d'habitatges. El jutjat de primera instància i instrucció número 2 d'Osca dirigeix la investigació i ha decretat l'ingrés a la presó provisional de quatre dels detinguts. La resta han quedat en llibertat amb càrrecs.