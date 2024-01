Detingut un home per llançar la seva parella per les escales d’un establiment en presència del seu fill

Un home de 40 anys ha estat detingut a Pontevedra per un delicte de violència masclista comès contra la seva parella, que va empènyer i va llançar per les escales d’un establiment en presència del seu fill, menor d’edat. Els fets van tenir lloc al voltant de les 08.30 hores de dimarts passat 9 de gener, segons ha informat el gabinet de comunicació de l’Ajuntament de Pontevedra.

La víctima, de 33 anys, va ser empesa per la seva parella en el marc d’una discussió entre ambdós i va acabar precipitant-se per unes escales que donaven al soterrani del local on es trobaven. Tot això va passar en presència del seu fill, menor d’edat, que va haver de ser apartat de l’escena per una companya de feina de la dona.

Agents de la Policia Local de Pontevedra van anar a l’establiment de Pontevedra i van procedir a l’arrest de l’home, que està sent investigat per un delicte de violència de gènere.