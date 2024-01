Un exconcursant de 'La isla de las tentaciones’, condemnat per agredir la seva parella i acusat de violar una menor

Suso Olivares, exconcursant de La isla de las tentaciones, ha estat condemnat per reconèixer que va maltractar la que era la seva parella sentimental, la model grancanaria Paola López, i, a més, s’enfronta a una petició de condemna d’11 anys de presó per haver presumptament violat una menor.

Olivares, que va formar part de la llista de Coalición Canaria per a l’alcaldia de Telde en el número 30 en els últims comicis locals, va ser denunciat prèviament per l’influencera, encara que el procediment va ser arxivat en retirar la dona la denúncia en l’últim moment. Tanmateix, Olivares va acabar sent condemnat de manera ferma el novembre pel Jutjat d’Instrucció número 2 de Telde per un delicte de maltractament en l’àmbit familiar el 6 de novembre de l’any 2023 passat.

Segons el fallo al qual ha tingut accés Canarias7, el televisiu va reconèixer que el 3 de novembre, cap a les 14.00 hores, va tenir una discussió amb la seva parella Paola López a Telde i, durant la mateixa, «amb ànim de menyscabar la integritat física de la seva parella i mentre se li atansava de forma agressiva, li va clavar en diverses ocasions, cops a l’esquena, no ocasionant-li lesions alguna».

Encara que la Fiscalia demanava una condemna de 57 dies de treballs en benefici de la comunitat, en haver arribat a un acord de conformitat, l’autoritat judicial li va rebaixar a Suso la pena a 38 dies, la privació del dret de tinença d’armes per temps de 16 mesos i la prohibició d’apropar-se a menys de 500 metres de la seva exparella pel termini de vuit mesos, una cosa que podria haver trencat, segons ha denunciat ella mateixa.

Presumpta violació a una menor

A més, Olivares s’enfronta a una petició de condemna d’11 anys de presó per haver presumptament violat una menor de 17 anys el 2018 dins del pub Energy del Centro Comercial Puerto Rico. Segons informa Canarias7, que es fa eco de l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, cap a les 00.30 hores del 30 d’abril de 2018, la víctima, de nacionalitat holandesa, es va dirigir al pub en companyia d’altres persones del seu entorn i allà va conèixer Suso Olivares i un amic que estava amb ell anomenat Miguel Ángel L. A.

Ambdós processats van estar «ballant bona part de la nit» amb la menor fins que, en un moment determinat, Miguel Ángel L. A. «li va proposar a ella acompanyar-la al bany», però la menor «es va negar». Després, va aprofitar que la víctima «va accedir al lavabo» del pub i va actuar «amb clar propòsit libidinós i lasciu».

«La va empènyer contra la paret i va tancar la porta, després de la qual cosa va començar a besar-la, li va retirar els pantalons i les calces i li va introduir primerament els dits i després els seus genitals a la vagina» malgrat que la víctima li va manifestar en reiterades ocasions que «parés, no podent escapar a causa de la corpulència d'aquest», assenyala la fiscalia.