Només un 16% d'autònoms espera facturar més i tan sols un 8% es planteja contractar més plantilla el 2024

Set de cada deu autònoms (68,9%) no espera millorar el seu negoci aquest 2024 i només el 16,2% creu que la facturació creixerà a finals d'any. Així ho constata el vintè baròmetre de situació de l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA), que confirma que un de cada tres treballadors per compte propi (36,8%) ha registrat un descens de facturació aquest any. Per això, les perspectives pel 2024 no són optimistes pel col·lectiu. Les dificultats econòmiques i el pessimisme amb l'evolució de l'economia faran que tan sols un 8,2% es planteja la possibilitat de contractar més plantilla, la meitat que l'any passat (17%).

La inflació, la pujada d'impostos i cotitzacions i l'increment de costos han pressionat els autònoms al llarg de l'any i un 57,1% preveu que haurà d'apujar preus per fer-hi front. Pel que fa a l'evolució durant el 2023, només un de cada cinc, el 23,7%, diu que va facturar més que l'any anterior mentre que el 76,3% van veure com el negoci s'estancava o disminuïa.