Facua exigeix una investigació a Consum per l'encariment de l'oli d'oliva verge extra el 2023

Facua ha exigit una investigació al Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 per l'encariment de l'oli d'oliva verge extra durant el 2023. En un comunicat, l'organització reclama que s'analitzi "sobre els increments il·legals de marges de beneficis que presumiblement s'estan produint tant en l'oli d'oliva com en molts altres aliments afectats per la rebaixa de l'IVA". L'entitat ha fet aquesta demanda després d'elaborar un estudi i una de les conclusions és que ha detectat una pujada mitjana del 69,3% en 18 marques diferents venudes a Mercadona, Dia, Hipercor, Alcampo, Eroski i Carrefour.

L'anàlisi de Facua subratlla que els augments dels imports "no són fruit únicament de l'encariment del producte en origen" i apunta que les pujades en les superfícies comercials representen fins a 2,54 euros per litre més que en origen. Una estimació feta amb les últimes dades publicades fins a la data pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en què el valor mitjà de litre en origen ha passat de 4,91 euros la primera setmana de gener de 2023 a 7,45 del 10 la 17 de desembre de 2023 (IVA no inclòs).

L'estudi, que ha examinat oli d'oliva verge extra d'envasos de plàstic d'1,3 i 5 litres, de 500 i 750 mil·lilitres i de 200 mil·lilitres en esprai, ha comparat els preus que hi havia el 3 de gener de 2023 amb els del 2 de gener de 2024. L'any passat el producte costava 6,91 euros i enguany 12 euros, segons han traslladat els supermercats enquestats a l'OCU.