Gairebé 17 anys de presó per a l’exregidor de Ponferrada que va deixar tetraplègica la seva dona

L’Audiència de Lleó ha condemnat a 16 anys i onze mesos de presó a l’exregidor de Ponferrada (Lleó) Pedro Muñoz, qui va colpejar i va llançar per la terrassa de casa seva a la seva llavors dona, a la qual va causar lesions neurològiques que la van deixar tetraplègica després de llançar-la pel balcó, i la fan dependent per a les activitats bàsiques de la vida.

La Sala el condemna per un delicte de lesions agreujades, amb les circumstàncies agreujants de parentiu i discriminació per raó de gènere a 12 anys de presó; per tres delictes de maltractament familiar a 9 mesos en el cas del primer, 9 mesos pel segon i 11 mesos pel tercer, i un delicte de maltractament familiar habitual a 2 anys i mig de presó.

Els magistrats descriuen amb detall una "relació tòxica" marcada pel "comportament violent i intimidador" del polític que va maltractar físicament i psicològicament a la seva parella des de del començament de la seva relació, en la qual eren habituals empentes, cops, pallisses i humiliacions, segons fonts del TSJCyL.

El tribunal ha absolt l’exedil dels delictes d’assassinat i homicidi en grau de temptativa, d’un altre delicte d’amenaces i d’un de lleu d’injúries dels que havia estat acusat.

La sentència, que ja ha estat notificada a les parts, considera provat que el 27 de maig de 2020, després d’una discussió, "l’acusat amb la intenció d’acabar amb la vida de la denunciant la va llançar al buit pel balcó o barana de la terrassa, caient i colpejant-se contra un pou que hi havia a la zona i el terra, especialment al cap i a l’esquena, quedant immòbil i tirada a terra de cap per avall".

"Immediatament després, va baixar des de la terrassa al pis inferior de l’habitatge i dirigint-se al lloc on es trobava tirada atansant-se a ella i tornant a agredir-la amb puntades de peu, cops i un pal a diverses parts del cos, en especial a les mans i a les cames," indica la resolució.

La Sala, que basa la seva decisió en jurisprudència del Tribunal Suprem, considera que els fets no poden ser castigats com un assassinat intentat perquè no va ser un atac sorprenent.

Descarta també l’homicidi en grau de temptativa perquè es presenta el desistiment o penediment actiu ja que, malgrat que la intenció inicial de l’acusat va ser acabar amb la vida de la seva esposa, van ser les seves accions posteriors les que van evitar la mort de la dona.

"L’acusat va realitzar actes voluntaris, positius i eficaços per evitar la culminació de la mort de la seva esposa, la qual cosa demostra el seu interès a neutralitzar el que abans havia posat en marxa per perpetrar la infracció penal, per la qual cosa l’aplicació del desistiment voluntari resulta d’obligat compliment," explica el Tribunal.

És cert que les lesions patides per la víctima en ser tirada des de la terrassa haurien pogut ocasiona la seva mort, però no ho és menys que l’actuació posterior de l’acusat va servir decisivament perquè aquest resultat finalment letal no es produís, ja que n’hi hagués hagut prou per a això que l’hagués deixat tirada a terra, assenyala.

Els magistrats entenen que el relat de la víctima "sobre el maltractament habitual que va patir com a conseqüència del comportament agressiu, possessiu, violent i intimidador de l’acusat compleix amb tots els paràmetres necessaris per servir com a prova de prou càrrec per desvirtuar la presumpció d’innocència de l’acusat", que va negar els fets i va assegurar que la caiguda des de la terrassa va ser accidental.

El relat de la denunciant i les corroboracions perifèriques existents, subratllen els jutges, "resulta creïble i degudament apuntalat i permet acreditar que part de les lesions que presenta porten causa directa de la caiguda per la precipitació ocasionada intencionadament per l’acusat en llançar-la des de la terrassa al buit i colpejar-se contra el terra i el pou existent al lloc.

Precisa la sentència que altres lesions tenen un origen traumàtic i van ser causes també intencionadament per l’acusat en agredir-la, tant abans de llançar-la al buit des de la terrassa com després.

Davant el relat ofert per l’acusat i els intents de la seva defensa per desacreditar el testimoni de la víctima, els jutges destaquen que "el que va quedar demostrat en la vista és que l’acusat després llançar a la seva esposa per la terrassa i de trobar-la tirada a terra, la va tornar a agredir amb puntades de peu i cops i amb un pal a diverses parts del cos, però sense la força i contundència que sosté la víctima".

La sentència també fixa una indemnització a favor de la víctima d’1,5 milions d’euros.