Salut recomana que les persones de qualsevol edat es vacunin i diu que s’han resolt els problemes per demanar cita

El Departament de Salut ha obert la vacunació de la grip i la covid-19 a la població general i recomana que «totes les persones de qualsevol edat» es protegeixin d’aquestes infeccions respiratòries. Així s’hi ha referit el conseller Manel Balcells: «Estalvia maldecaps i la sobrecàrrega al sistema». També ha explicat que en les últimes hores hi ha hagut alguna «incidència puntual» per demanar cita però que ja s'ha solucionat.

La insistència a vacunar-se continua sent per a les persones amb factors de risc i Balcells ha admès que les cobertures són «menors» a les desitjades. El conseller ha dit que en algun hospital s’han suspès algunes operacions programades per la pressió assistencial i ha recalcat que no és una situació generalitzada.

En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, en què ha comparegut aquest dimarts, Balcells ha insistit que encara hi ha temps per vacunar-se de la grip i la covid i que «val la pena», sobretot per la «possibilitat de passar la grip i qualsevol infecció de forma més lleu».

La campanya d’aquest any de la grip i la covid ha anat dirigida fins ara als majors de 60 anys, embarassades, persones amb problemes crònics de salut i altres factors de risc; a més, en el cas de la grip, també es dirigia per primera vegada als infants de 6 a 59 mesos i a les persones fumadores. Davant una situació de transmissió alta de la grip, Salut ha recomanat en els últims dies que es vacuni la població general i ha obert les cites més enllà dels grups de risc.

Sobre la pressió al sistema sanitari pels contagis de les últimes setmanes, sobretot de la grip, Balcells ha apuntat que en «un parell d’hospitals» s’han hagut de suspendre operacions «programades i de les que es poden desplaçar», però que en cap cas de les que són urgents.

El titular de Salut ha recalcat que no és una situació generalitzada i ha evitat donar més detalls sobre quantes operacions s’han hagut d’ajornar i en quins hospitals en considerar que «no és significatiu a dia d’avui».

Salut defensa baixes automàtiques només en epidèmia

El conseller de Salut ha explicat que des de Catalunya demanen que les baixes automàtiques durant tres dies per malaltia lleu es puguin demanar només en èpoques epidèmiques com l’actual de grip però que no sigui una «mesura permanent», ja que cal el «consens» de sindicats i altres agents econòmics, ha indicat Balcells.

El Ministeri de Sanitat estudia implementar la baixa automàtica de tres dies mitjançant una declaració responsable dels treballadors quan tinguin una malaltia lleu per «no burocratitzar i col·lapsar més» els centres sanitaris, va explicar aquest dilluns la ministra Mónica García. Es tracta d’una demanda històrica de l’atenció primària que es va aplicar de forma excepcional en època de molta tensió al sistema sanitari per la covid-19.