El Ministeri de Sanitat aprovarà dimecres la mascareta obligatòria a tots els centres sanitaris

El Ministeri de Sanitat aprovarà aquest dimecres tornar a fer obligatòria la mascareta a tots els centres sanitaris, davant del repunt de virus respiratoris. Fonts del ministeri han indicat a l'ACN que l'executiu encapçalat per Pedro Sánchez preveu tirar endavant la mesura a través de l'article 65 d'actuacions coordinades en salut pública i en seguretat alimentària. També han subratllat que el govern aprovarà la mesura tant si s'acorda amb les Comunitats Autònomes com si no, després que a la reunió que les parts han mantingut aquest dilluns no s'hagi arribat a cap consens. Cal recordar que a Catalunya la mesura ja és obligatòria des de divendres passat.

Des del Ministeri també s'ha indicat a l'ACN que s'han donat 48 hores a les Comunitats Autònomes perquè presentin aportacions que seran estudiades. Però si no hi ha cap altre acord diferent, "cal protegir la ciutadania i les Comunitats que ja han imposat la mesura".

En declaracions a la Cadena SER, la ministra de Sanitat, Mónica García, ha confirmat que després del termini de 48 hores i de les propostes que puguin fer les Comunitats Autònomes, la voluntat és trobar un consens, però que l'executiu estatal té en cartera utilitzar l'eina de l'article 65 i preveu fer-ne ús.

A l'hora ha demanat al PP que deixi de fer "negacionisme" i que "s'aclareixi", perquè durant el Consell Interterritorial d'avui algunes Comunitats Autònomes governades pels populars s'han mostrat favorables a la mesura de la mascareta mentre que d'altres també de govern del PP s'hi han mostrat contràries.

"Som prou científics i madurs per posar una mesura transitòria que té l'aval científic i una bona acceptació entre la ciutadania", ha subratllat la ministra. També ha considerat que la mascareta pot ajudar a evitar que "epidèmies estacionals" com la de la grip "derivin en suspensió de quiròfans, ajornament de cirurgies o tensió del sistema sanitari".