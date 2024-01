Un home de Burgos arriba a les 500 donacions de sang, una xifra rècord a Espanya i a Europa

Francisco del Amo Zarzo, ciudadrealeño establert a Burgos des de fa dècades, ha fet aquest dimarts la seva donació de sang número 500, un rècord que no ostenta cap altra persona a Espanya ni a Europa.

“Per poc més que la picada d’un mosquit ajudo a una família si no a salvar sí a millorar la salut del seu pacient. Crec que és un motiu més que suficient com per animar-te a donar sang”, ha explicat als periodistes minuts abans de procedir a la donació en el punt habilitat a l'Hospital Divino Valles de Burgos capital.

Francisco del Amo, que és a més president de la Germandat de Donants de Sang de Burgos i responsable de la federació de Castella i Lleó, porta 46 anys donant, tant sang com plaquetes i plasma, encara que en els últims deu només ha pogut donar plaquetes i plasma, per recomanació mèdica.

Tot va començar l’any 1977 quan la seva mare, donant habitual, el “va portar poc menys que per l’orella” a donar amb ella a Socuéllamos (Ciudad Real), el seu poble natal, i allà se’n va adonar que “no era per a tant”, i va continuar donant any rere any.

Del Amo ha complert el màxim permès: quatre donacions anuals per als homes (tres per a les dones) i donacions periòdiques de plasma o plaquetes (cada 15 dies), per això ha aconseguit assolir aquesta xifra de 500, que només comparteix amb un home de Texas (Estats Units), però allà “es paga per donar”, ha explicat.

Passa el mateix a tres països europeus, mentre que a Espanya la donació és un acte altruista, solidari, pel qual no es paga res, i Del Amo ha assegurat, com a president de la Germandat, que “continuaran lluitant perquè a Espanya no es pagui per les donacions perquè ens sembla el lògic -ha insistit-”.

És precisament aquest esperit solidari el que mou a aquest burgalès d’adopció, que ha assegurat que donar li suposa “una gran satisfacció”, ja que si bé “ningú no s’acostuma a la punxada”, valora l’ajuda que pugui aportar a persones hospitalitzades, que requereixen una intervenció quirúrgica, a les que han patit un accident o als pacients oncològics, per exemple.

“Hi ha gent que m’ha confessat que amb una transfusió de sang noten com canvia el seu organisme, de veure’s esgotats a veure que es van recuperant”, ha explicat. Així que està disposat a continuar donant mentre tingui salut per a això, doncs aquesta és la seva altra alegria, que es troba amb forces i una bona salut per continuar.

Francisco del Amo ha recordat que ell és un dels milers de donants amb qui explica la província de Burgos, que va tancar el 2023 amb dades de rècord, ja que es van assolir les 21.473 donacions, 790 més que l’any anterior, el que suposa una taxa de 60,8 donacions per cada 1.000 habitants, la millor xifra de tot el país.

“Crec que és per sentir-nos molt orgullosos”, ha afirmat, mentre ha insistit en la necessitat de continuar conscienciant la població per augmentar el nombre de nous donants, que se solen acostar als 1.500 per any, encara que no tots es fidelitzen.

Del Amo ha insistit que la universitat és un “calador”, un lloc idoni per a la conscienciació ja que, a través de les campanyes de donació anuals, se sumen donants que, ja siguin de Burgos o de fora de la província, poden acabar engrossint les llistes dels donants habituals, i així garantint un relleu generacional imprescindible perquè hi continuï havent reserves de sang a Castella i Lleó.