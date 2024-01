Feijóo creu que els problemes de Sánchez per aprovar els decrets anticrisi mostren "l'enfonsament" del seu govern

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dimarts que els problemes de Pedro Sánchez per aconseguir suports als tres decrets llei que es votaran demà mostren "l'enfonsament" de la seva majoria d'investidura. "Fa la sensació que aquest govern ha xocat contra el seu propi mur", ha asseverat en una entrevista a Onda Cero.

Feijóo, que ha celebrat que el PSOE vulgui tirar avall ara aquest cordó, ha alertat que no té "cap sentit" que el principal partit de l'oposició passi a ser "l'últim recurs de Sánchez". Amb tot, ha dit que encara hi ha marge per salvar un dels textos si l'executiu es mostra disposat a incloure algunes reclamacions populars, com rebaixes a l'IVA del peix i la carn o l'IRPF a les rendes baixes.