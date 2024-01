Denunciat per circular per l’A-4 amb una cabra sobre el sostre del camió

La Guàrdia Civil ha denunciat a un conductor d’un camió que circulava per l’autovia A-4, a l’altura de Tembleque (Toledo), amb una cabra en la part superior del remolc, una cosa que va ser gravada i publicat en xarxes socials per un usuari que circulava per la mateixa via.

Efectius del Seprona de la Comandància de la Guàrdia Civil de Toledo van tenir coneixement, a través d’una publicació d’un usuari de la xarxa social X, on es veia un camió circulant per l’A-4 amb una cabra al sostre, ha explicat la Guàrdia Civil en un comunicat. Els fets gravats van ocórrer el passat dia 4 de gener de 2024 a l’altura de Tembleque.

Aquests fets han estat posats en coneixement de les autoritats ja que la conducta suposa una infracció en el Reglament General de Circulació per circular amb perill que l’animal pugui caure a la via, posant en risc la seguretat viària, i d’altra banda una infracció relativa a la protecció dels animals durant el seu transport.