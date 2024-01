Condemnen a Almeria a una dona que va encarregar l'assassinat del seu marit

El Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia (TSJA) ha confirmat la pena de 20 anys de presó a B.N.A.A., la dona a qui un jurat popular va trobar culpable d’encarregar l’assassinat del seu marit a la localitat d’Almeria d’Huércal-Overa, i 16 anys per a l’home que el va matar.

El fallo imposa 16 anys de presó a D.V.G., l’home que va acabar amb la vida del marit, com a autor material d’un delicte d’assassinat, ja que B.N.A.A. ha estat condemnada com a inductora, una pena considerablement menor als 22 anys que la Fiscalia sol·licitava per a ambdós.

L’Alt Tribunal andalús desestima els recursos d’apel·lació contra el fallo de l’Audiència d’Almeria, dictat a partir del dictamen del jurat, que va declarar provat que, després d’uns anys de matrimoni, la relació entre B.N.A.A. i el seu espòs “es va refredar” fins que l’agost de 2021 l’home li va manifestar la seva voluntat de divorciar-se per casar-se amb una altra persona, de manera que l’acusada sospitava que aquesta nova parella era la seva pròpia filla.

Segons la sentència, sobre les 15:00 hores del 12 d’agost de 2021 la dona va oferir D.V.G. mil euros per acabar amb la vida del seu marit i sobre les 10:00 hores de l’endemà van concretar el 'modus operandi'.

L’acusada va indicar a D.V.G.que el seu espòs estaria sol al cortijo ‘Els Cabecicos’; hores després el va trucar per comprovar que no estava acompanyat i tot seguit va alertar per telèfon al coacusat per comunicar-lo que tenia “via lliure”.

L’home es va traslladar a la finca i una vegada allà li va assestar al marit 14 punyalades al pit, cuixa dreta, braços, una mà, cap i esquena, la qual cosa li va causar la mort per “xoc hipodèrmic”.

El jurat no va creure que l’acusada tingués afectades les seves facultats, va assegurar que la seva actuació no va ser impulsiva perquè requeria “elaboració mental i prèvia” i va descartar que el pagament proposat a D.V.G. fos només per donar un “ensurt o escarment” a la víctima.

La sentència afirma que “és obvi que es va produir una voluntat de matar en els acusats, un “dol homicida”, ja que els fets declarats provats pel jurat demostren una voluntat clara i determinada” per part d’ambdós.

L’advocat Pedro María Lázaro, que exerceix la defensa de D.V.G., ha indicat a EFE que recorrerà en cassació davant del Suprem perquè es produeixi l’absolució del seu client.