Valladolid: Identifiquen un home que va abandonar vuit cadells gràcies a l’ADN dels gossos

La Guàrdia Civil investiga un home de la localitat de La Parrilla (Valladolid) per un presumpte delicte contra els animals en haver abandonat vuit cadells en un contenidor.

El passat 14 de novembre, un veí que passejava amb el seu gos pels extraradis del municipi va escoltar els udols dels animals. Va obrir la tapa del contenidor i va descobrir els vuit cadells abandonats en una bossa de plàstic.

En aquell moment, tres ja es trobaven sense vida. El veí va decidir emportar-se els cinc restants per dispensar-los atenció veterinària. No obstant, a causa del seu estat van acabar morint sense que es pogués fer res per ells.

Després d’interposar-se denúncia a la Guàrdia Civil de Tudela de Duero, l’equip de Seprona va fer diverses consultes a la base del SIACYL de la conselleria d’Agricultura i Ramaderia de la Direcció General de Producció Agropecuària, en la qual es troba el registre d’animals. D’aquesta forma, es va reduir el nombre de possibles mares el perfil de les quals concordava amb els cadells trobats.

Després de realitzar aquest estudi, es van efectuar proves de l’ADN a les possibles mares amb l’objectiu de determinar la relació materna filial dels animals seleccionats amb els cadells abandonats, als quals també se’ls va sotmetre a aquestes anàlisis.

Amb els resultats obtinguts, la Guàrdia Civil va imputar el propietari d’una gossa, el perfil genètic de la qual concordava amb el dels animals abandonats per un presumpte delicte de maltractament animal.