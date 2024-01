Sis de cada deu joves espanyols d’entre 18 i 29 anys reconeixen sentir-se sols

Gairebé el 60 % dels joves d’entre 18 i 29 anys reconeixen que se senten sols, segons el resultat d’una enquesta que posa en relleu el deteriorament de la salut mental en aquesta franja de la població, així com l’augment del consum d’ansiolítics.

Es tracta de l’últim baròmetre de les famílies a Espanya realitzat per GAD 3 per a la fundació 'The Family Watch', que assenyala que entre les causes del deteriorament de la salut mental dels mes joves es troba la preocupació per la situació política i laboral, la influència de les xarxes socials (38 %), l’augment de l’assetjament escolar (35 %) i la baixa autoestima (30 %).

La majoria d’enquestats consideren que, encara que s’ha normalitzat anar a psicòleg, hi ha una bretxa de gènere ja que un 28 % de les dones van al psicòleg front un 34 % dels homes.

Respecte a l’impacte de les xarxes socials en els menors, el 31 % dels enquestats han considerat que el seu ús excessiu és perjudicial i la majoria creuen que la família s’ha d’encarregar de reduir el seu impacte entre els més petits, encara que un 62 % de les famílies creuen que cal establir una llei nacional que reguli l’ús de pantalles en menors de 16 anys.

Respecte a la família, sol un 48 % dels enquestats considera com un projecte vital prioritari el formar una família, una cosa que se situa en últim lloc, per sota d’ampliar els seus estudis, prosperar en el treball i viatjar, la qual cosa és la principal prioritat de les famílies.

El 76 % dels entrevistats creuen que formar una família és més complicat ara que en generacions anteriors i menys de la meitat dels enquestats (43 %) pensen que formar una família està ben valorat per la societat, la xifra més baixa des que es va començar a realitzar aquest baròmetre.

Segons aquesta enquesta -en la qual han participat 1.021 llars de tot el país- un 45 % dels espanyols considera que la situació econòmica a Espanya és dolenta i un 55 % creu que no millorarà l’any que ve, però només un 14 % considera que la seua situació econòmica és dolenta.