Iberia admet «problemes» amb maletes en tres dels aeroports en els quals duu el handling

Iberia reconeix "problemes amb centenars" de maletes en tres dels 29 aeroports que duu el servei de handling en l'arrencada del darrer dia de vaga del personal de terra, segons ha informat aquest dilluns, amb dades fins a les 7.30 hores. L'empresa aèria afirma que la problemàtica ha anat en augment en les últimes hores especialment a Barcelona, Bilbao i Gran Canària. La companyia afirma que continuarà "treballant amb intensitat" perquè l'equipatge arribi al seu destí i propietaris, ja sigui amb avions disponibles o per carretera. D'altra banda, detalla que el seguiment de l'aturada és del 19%, la puntualitat dels vols del 88% i la totalitat dels vols programats han sortit, igual que es va tancar la jornada d'aquest diumenge.

Es tracta de la quarta, i última, jornada d'aturada del servei convocada pels sindicats per protestar contra la negativa d'Iberia per operar el servei de handling de les companyies d'IAG, el hòlding al qual pertany, en els vuit aeroports on no va guanyar el concurs d'Aena -entre els quals hi ha el del Prat, Mallorca i Eivissa-..

La Unió Sindical Obrera (USO) va amenaçar aquest diumenge, a través d'un comunicat, en convocar noves jornades de vaga dels empleats de terra del Grup Iberia davant del que considerava una postura "immobilista" de la companyia.