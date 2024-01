Huelva: Detecten un menor conduint un cotxe en el qual viatjava el seu pare ebri

La Policia Local de Huelva ha investigat un menor i el seu pare després que ambdós fossin interceptats quan el primer conduïa un cotxe en el qual el progenitor viatjava sota els efectes de l’alcohol. Els fets, segons ha informat la Policia Local, van tenir lloc el matí del Día de Reyes, quan els agents van advertir la presència d’aquest vehicle quan circulava per una de les avingudes principals de la ciutat.

En donar-li l’alto, van constatar que el seu conductor era un menor i, per tant, mancava de carnet de conduir. Anava acompanyat pel seu pare, que estava sota els efectes de l’alcohol. Des de la Policia Local de Huelva se’ls han instruït diligències tant al menor com al pare com a cooperador necessari.