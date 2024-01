El govern espanyol oferirà una pujada de l'SMI superior al 4% si les patronals es demarquen de l'acord

El secretari d'estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, ha afirmat aquest dilluns que el govern espanyol oferirà una pujada de l'SMI superior al 4% si finalment les patronals es desmarquen de l'acord que negocia l'executiu amb els agents socials. "La CEOE ha de fer un exercici de pragmatisme", ha apuntat abans de la reunió celebrada amb sindicats i patronals a Madrid.

"Qui no entra en un acord normalment en paga les conseqüències. Estaríem disposats a explorar, no vull assenyalar una xifra, però una que ens serveixi per a un acord amb els sindicats", ha afegit. D'altra banda, ha indicat que l'executiu espanyol espera tancar aquesta setmana la negociació del salari mínim interprofessional i no ha descartat fer més reunions abans que acabi.

Tal com ha detallat Pérez Rey, l'oferta del govern espanyol se situa encara al 4%, però ha alertat que si els empresaris s'aixequen de la negociació l'executiu es "desvincularà" d'aquesta xifra i buscarà un pacte "bipartit" amb els sindicats. "Estem disposats a fer una pujada més ambiciosa si la patronal entén que al final no pot mostrar el seu suport", ha manifestat.

Pel que fa al calendari, el secretari d'estat ha avançat que l'objectiu és solucionar la negociació aquesta setmana, amb una segona reunió en el cas que els sindicats i patronals hagin de reunir-se amb els seus òrgans de decisió. Tanmateix, ha apuntat que la pujada tindrà caràcter retroactiu a tot el mes de gener si finalment arriba a bon port.