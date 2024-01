Iberia xifra el seguiment de la vaga dels treballadors de handling en el 20,2% fins a les 18.00 hores

Iberia ha xifrat el seguiment de la vaga per part dels treballadors de serveis de terra de la companyia en el 20,2% fins a les 18.00 hores. Segons ha explicat l'aerolínia en un comunicat aquest diumenge, fins a aquesta hora han operat 399 dels 539 previstos i tots ells ho han fet «amb normalitat» i una puntualitat del 82%. Respecte a les maletes que no s'han pogut carregar a Bilbao, Barcelona i Gran Canària ha assenyalat que treballa per entregar-les als seus propietaris «el més aviat possible». Fonts de la companyia han indicat que al Prat que els vols que han sortit aquest diumenge ho han fet amb l'equipatge a bord.

Aquesta és la tercera jornada de vaga convocada pels sindicats per protestar contra la negativa d'Iberia per operar el servei de handling de les companyies d'IAG, el hòlding al qual pertany, en aquells aeroports on no va guanyar el concurs d'Aena. Els representants dels treballadors van acusar divendres, primer de la vaga, la companyia Iberia de fer un ERO encobert i de no tenir interès en guanyar la licitació. La companyia va negar aquest extrem i van recordar que els treballadors poden ser subrogats per les companyies que han guanyat els concursos amb les mateixes condicions laborals i salarials que ara tenen a Iberia.

D'altra banda, el sindicat USO va advertir dissabte que a mesura que avanci la protesta es podia produir un «efecte dòmino» en la gestió dels equipatges que no han estat carregats als avions, en uns dies que a més coincideixen amb l'operació tornada de les vacances de Nadal i la represa dels viatges de negocis a partir d'aquest dilluns.