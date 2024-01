Els treballadors del 'handling' d'Iberia inicien el tercer dia de vaga amb un seguiment del 17,5%, segons la companyia

El tercer dia de la vaga al handling d'Iberia s'ha iniciat amb un seguiment del 17,5% de mitjana fins a les nou del matí entre els treballadors que no tenen carta de serveis mínims, segons la companyia, que assegura que la situació és de «normalitat». La puntualitat del servei és del 88% després que aquest dissabte fos del 83%, segons ha afegit. Per aquest diumenge, el Grup ha programat 539 vols, dels quals ja se n'havien operat 80. D'altra banda, Iberia ha explicat en un comunicat que està treballant per entregar les maletes que ahir no es van poder carregar en vols de Barcelona, Bilbao i Gran Canària i ha afegit que els equipatges s'estan enviant per carretera o en vols alternatius.

En aquest sentit, Iberia ha comentat que el grup va transportar divendres 30.000 equipatges davant els 750 que s'haurien quedat a terra, segons representants sindicals.

L'aerolínia ha reiterat les seves disculpes als clients, tant d'Iberia com de la resta de companyies a les quals la seva filial els presta el handling, per les molèsties causades per la vaga.

Mentrestant, aquest dissabte el sindicat USO va advertir que aquest diumenge podia ser un dia complicat coincidint amb l'operació tornada de les vacances de Nadal i per l'«efecte dominó» després de tres dies de protesta.

La vaga va començar divendres i s'allargarà fins aquest dilluns. Els treballadors protesten contra la negativa de la companyia de fer l'autohandling en aquells aeroports on Ibera Airport Services va perdre el concurs d'Aena, que són els principals de la xarxa excepte el de Madrid Barajas.