Els litorals de Tarragona, Girona i Menorca, en avís taronja per fenòmens costaners

La costa de l'Alt i el Baix Empordà, el sud de Tarragona (Baix Ebre i Montsià) i l'illa de Menorca continuen aquest diumenge en avís taronja (risc important) per fenòmens costaners, amb onades de fins a vuit i deu metres, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Set comunitats autònomes més mantenen l'avís groc (risc), per nevades a Cantàbria, Castella i Lleó, Navarra, el País Basc i la Rioja -amb la cota entre 800 i 900 metres, 1.000 a Cantàbria- i per vents forts a Aragó i Comunitat valenciana. L'AEMET preveu que l'alerta groga per nevades remeti a partir de les sis de la tarda.

A Catalunya el risc per vents s'estén a totes les comarques, però només les de Girona i Tarragona eleven el nivell a taronja, amb ratxes de fins a 85 quilòmetres per hora i onades de fins a 10 metres.

Les de Lleida se sumen al risc de nevades amb la cota de neu baixant a 800-900 metres.

A les Balears, l'alerta taronja per vents afecta Menorca, amb intervals de 50 a 70 quilòmetres per hora i una onada màxima de 8 metres. Formentera, Eivissa i Mallorca, baixen el nivell a groc per vents i fenòmens costaners.