Com cancel·lar un viatge de l’Imserso i recuperar els diners

L’Imserso 2023-2024 ja ha arrancat i els interessats poden reservar els seus viatges fins el final d’aquesta temporada, que compta amb gairebé 900.000 places, unes 70.000 més que en la temporada anterior. Així, un gran nombre de pensionistes i jubilats podran disfrutar d’escapades a la costa peninsular, les illes, destinacions naturals o capitals de província.

Tanmateix, pot ocórrer que, per una raó o una altra, s’hagi de cancel·lar el viatge ja reservat. Existeix una manera de fer-ho i així poder recuperar els diners.

Com cancel·lar el viatge i demanar el reembors

El primer és tenir en compte que la comercialització dels viatges de l’Imserso es fa a través de les agències de viatges i de l’empresa adjudicatària TurismoSocial, i és a través d’ells com es gestiona la reserva, la cancel·lació i el reemborsament d’aquests.

Si s’ha realitzat la reserva en una agència de viatges, s’ha d’acudir a ella amb el document de viatge i indicar els DNI, els noms i cognoms de les persones titulars de la reserva que es vol cancel·lar, així com el localitzador de la reserva de cinc dígits.

D’altra banda, si s’ha fet la reserva per internet a través de TurismoSocial, s’ha d’accedir al web i en l’apartat 'Consultes’ (en un requadre a la columna de l’esquerra), introduir el DNI del responsable de la reserva i donar-li al botó 'Veure les meves reserves’. A continuació cal introduir la clau d’acreditació de quatre xifres. Una vegada dins, s’ha de seleccionar la reserva que volem cancel·lar i polsar on posa 'Cancel·lar reserva'.

Continuant amb el procés, per sol·licitar el reembors, després de cancel·lar la reserva hs'a d’enviar per correu electrònic a l'adreça reembolsos@turismosocial.com els noms i nombre de DNI dels passatgers, dades del viatge cancel·lat i els 24 dígits de l’ANAVEN bancari si s'ha fet el pagament per transferència. També cal adjuntar la documentació que justifiqui la cancel·lació, com pot ser un justificant d’ingrés hospitalari, un certificat de defunció o una notificació de citació judicial.

Finalment, es rebran en el compte bancari especificat els diners del viatge, menys les despeses de gestió de la cancel·lació que ascendeixen al 6,20 % de l’import total. També cal tenir compte que hi pot haver altres recàrrecs addicionals: si cancel·lem la reserva entre 10 i 15 dies anteriors a la data prevista de sortida del viatge, es carregarà un altre 5 % de l’import total; entre 10 i 3 dies anteriors, el càrrec és del 15 % de l’import total, i si es cancel·la en les 48 hores prèvies al viatge es carregarà el 25 % de l’import total.