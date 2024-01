L'ajut del SEPE de 5.280 euros anuals que es pot demanar fins a tres cops

Les persones que hagin esgotat l'atur o el subsidi de desocupació tenen dret a una prestació extraordinària que es pot demanar fins a tres vegades al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Es tracta de la Renda Activa d'Inserció (RAI).

En concret, aquesta ajuda es concedeix durant 11 mesos com a màxim i la quantia total és de 5.280 euros, és a dir, 480 euros al mes. A més, aquesta prestació es pot prorrogar fins a tres vegades, per la qual cosa s'acumularia fins a 33 mensualitats.

Tot i això, la Renda Activa d'Inserció ha patit una sèrie de canvis que entren en vigor l'1 de juny de 2024. El Consell de Ministres del passat 21 de desembre va aprovar el Reial Decret-llei 7/2023, pel qual es va posar en marxa la reforma dels subsidis per desocupació.

Aquesta reforma reduirà de vuit a tres els subsidis per desocupació amb l'objectiu de simplificar i millorar el nivell assistencial de la protecció per desocupació, segons expliquen al SEPE. D'aquesta manera, ajudes com la Renda Activa d'Inserció es gestionaran a través de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) i passaran a ser cobertes per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i no pel SEPE.

Tot i això, des del SEPE aclareixen que quan aquests canvis entrin en vigor, no afectaran les persones que es trobin ja cobrant aquesta ajuda. «Si a data 1 de juny de 2024 ets persona beneficiària d'un programa de renda activa d'inserció, continuaràs sent persona beneficiària del programa esmentat fins a la seva extinció».