Aquestes seran les noves dates de Declaració de la Renda el 2024

Comença el 2024, i s’acosta el moment de fer la Declaració de la Renda, un tràmit per al qual encara queden alguns mesos, però per al qual és necessari que els contribuents comencin a preparar-se tenint en compte les dates en les quals l’Agència Tributària començarà a rebre els esborranys.

En aquest sentit, Hisenda ja ha publicat en la seva pàgina web les dates en les quals arrancarà la campanya, que aquest any s’avança respecte a 2023, quan es va obrir l’11 d’abril. Cal recordar que l’Agència Tributària disposa de terminis específics per realitzar la Declaració de la Renda, tant de forma online com per telèfon i de forma presencial.

Quan és la campanya de la Renda 2024?

Aquestes són les dates establertes per l’Agència Tributària per confeccionar i presentar la Declaració de la Renda el 2024, i que poden consultar-se en la seva pàgina web:

A partir del 3 d’abril: s’obre el termini per presentar per Internet la Declaració de la Renda.

s’obre el termini per presentar per Internet la Declaració de la Renda. A partir del 7 de maig: s’obre el termini per presentar per telèfon la Declaració de la Renda (amb sol·licitud de cita prèvia des del 29 d’abril fins el 28 de juny).

s’obre el termini per presentar per telèfon la Declaració de la Renda (amb sol·licitud de prèvia des del 29 d’abril fins el 28 de juny). A partir del 3 de juny: s’obre el termini per anar a les oficines de l’Agència Tributària per confeccionar i presentar la Declaració de la Renda de forma presencial (amb sol·licitud de cita prèvia des del 29 d’abril fins el 28 de juny).

L’últim dia per presentar la Declaració de la Renda per qualsevol de les vies habilitades per Hisenda és l’1 de juliol de 2024, per la qual cosa, en el cas de les vies telefònica i presencial, és necessari sol·licitar amb temps la cita prèvia.