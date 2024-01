És possible treballar i cobrar l’atur alhora? Això és el que diu el SEPE

El subsidi d’atur és una prestació concedida pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). També anomenada prestació contributiva, el seu cobrament està subjecte a uns requisits i períodes de cotització. El que molta gent no sap és que hi ha un supòsit en el qual és possible cobrar aquestes quanties mentre es treballa, tal com explica el SEPE en la seua pàgina web.

I és que en el cas d’aquells treballadors aturats que estiguin cobrant l’atur i trobin treball a temps parcial, el SEPE els dona l’opció d’elegir entre interrompre el cobrament de la prestació mentre duri l’ocupació, o bé compatibilitzar la feina amb el cobrament de la prestació.

En el cas dels contractes a temps parcial la durada dels quals sigui de menys de 360 dies, és possible sol·licitar la represa de la prestació interrompuda. En el cas dels contractes que durin més de 360 dies, serà possible demanar la represa o sol·licitar una nova prestació amb les cotitzacions (en el cas de reprendre la prestació, les noves cotitzacions no es tindran en compte per a una prestació posterior).

Cal recordar que, des del passat 1 d’octubre de 2023, els treballs a temps parcial cotitzen a temps complet a efectes del càlcul de les pensions de jubilació, incapacitat temporal o permanent, així com de mort i supervivència, naixement i cura de menor, segons explica la Seguretat Social.