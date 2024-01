Iberia xifra el seguiment del segon dia de vaga als serveis de terra en el 16,5% i diu que la puntualitat és del 80%

Iberia ha xifrat el seguiment del segon dia de vaga als serveis de terra en el 16,5% i ha assegurat que la puntualitat dels vols s'ha situat en el 80%, d'acord amb les dades corresponents a dos quarts de deu del matí facilitades per la companyia. Segons explica, aquesta dada es calcula tenint en compte els empleats que no estaven cridats a cobrir serveis mínims ni tampoc són baixa per malaltia i per tant no han anat a treballar perquè segueixen la protesta convocada pels sindicats contra la decisió d'Iberia de no optar per fer autohandling als aeroports on va perdre el concurs. D'altra banda, l'aerolinia ha assegurat que ja ha retornat la majoria de maletes que ahir no es van poder carregat a Barcelona Bilbao.

En el cas dels vols des de la ciutat basca, van viatjar a la tarda per carretera i la seva situació ja ha quedat regularitzada mentre que els equipatges de la capital catalana ho van fer en vols posteriors i el servei ha quedat normalitzat en gran part, segons afirma.

En un comunicat, Iberia ha reiterat les seves disculpes als viatgers per les molèsties causades per la vaga i ha agraït la «comprensió i paciència» dels seus clients.

Aquest divendres a la tarda, un dels sindicats convocants, USO, va afirmat que la protesta havia «deixat empremta» després dels problemes no només amb la gestió de les maletes a Barcelona i Bilbao sinó també a Mallorca i Màlaga.

Hores abans, els sindicats UGT i CCOO es van manifestar a la T1 de l'aeroport del Prat. El secretari general d'UGT, Camil Ros, va deixar entreveure que l'aerolínia s'havia deixat perdre el concurs d'Aena per facilitar la sortida de treballadors de la companyia amb llocs de feina de qualitat i va carregar contra la companyia per «augmentar la precarietat».

Al seu torn, la directora de Recursos Humans dels aeroports de la companyia aèria, Celia Martínez Calderón, va negar l'acusació de Ros i va destacar «l'esforç» i l'aposta per aconseguir el servei a tots els aeroports. Martínez va reiterar que els treballadors subrogats -uns 2.000 treballadors al Prat i uns 4.000 al conjunt de l'estat espanyol- mantindrien les condicions salarials i extrasalarials així com la resta de drets.