Iberia xifra el seguiment del segon dia de vaga als serveis de terra en el 15,84% i diu que la puntualitat és del 77%

Iberia ha xifrat el seguiment del segon dia de vaga als serveis de terra en el 15,84% i ha assegurat que la puntualitat dels vols s'ha situat en el 77%, segons les dades corresponents a les 18.30 hores d'aquest dissabte facilitades per la companyia. La dada es calcula tenint en compte els empleats que no estaven cridats a cobrir serveis mínims ni tampoc són baixa per malaltia i per tant no han anat a treballar perquè segueixen la protesta convocada pels sindicats contra la decisió d'Iberia de no optar per fer autohandling als aeroports on va perdre el concurs. D'altra banda, l'aerolínia ha assegurat que s'estan complint els serveis mínims a tots els aeroports.

Aquest dissabte s'havien programat 456 vols del Grup Iberia –que inclou Iberia, Vueling i Air Nostrum– i a les 18.30 hores ja n'han operat 317. La companyia ha admès incidents a Gran Canària amb la càrrega de maletes i ha explicat que està organitzant l'enviament de l'equipatge en vols posteriors perquè els viatgers el puguin rebre el més aviat possible.