El Ministeri de Sanitat convoca les comunitats dilluns per adoptar mesures davant l'augment de virus respiratoris

La ministra de Sanitat, Mónica García, ha convocat un ple extraordinari del Consell Interterritorial del Sistema de Salut que tindrà lloc dilluns de manera telemàtica per "avaluar, unificar criteris i adoptar accions coordinades" entre les comunitats davant els pics de virus respiratoris, segons ha anunciat ella mateixa en un vídeo que ha difós el seu departament. Segons García, el Ministeri també busca dissenyar "des de ja i de manera conjunta plans d'acció" per l'hivern per "ajudar les comunitats a minimitzar aquestes situacions i no normalitzar els col·lapses del sistema en el futur".

La reunió té com a objectiu unificar aquests criteris després que territoris com la Comunitat Valenciana han adoptat mesures com la reinstauració de la mascareta obligatòria als centres sanitaris.

Al seu vídeo, Garcia recorda que "cada comunitat té la competència i responsabilitat d'implementar les mesures adequades a les seves circumstàncies particulars", perquè "són les que estan a primera línia i coneixen millor les seves necessitats", i el paper del Ministeri és el de donar "el màxim suport" i "coordinar tot el que estigui a la nostra mà respectant l'exercici de les seves competències".

En aquest marc, la ministra ha destacat que en els últims dies han augmentat notablement les infeccions, i aquest repunt "previsiblement se seguirà intensificant en els pròxims dies".

Segons l'últim informe setmanal de l'Institut de Salut Carlos III, la incidència setmanal se situa prop dels 1.000 casos per cada 100.000 habitants, tot i que la taxa d'hospitalització es manté en un nivell relativament baix de 30 casos per cada 100.000 habitants.

Per això, malgrat que la població "ja compta amb una àmplia experiència en mesures d'higiene i de vacunació" fruit de la covid, García recorda que ara "és crucial insistir en la importància de dur sempre una mascareta a mà en aquestes dates".

Una recomanació "especialment rellevant", segons la ministra, en situacions d'aglomeracions en interior, i "molt especialment als hospitals, centres de salut i residències de gent gran". Cal mantenir el "sentit comú" i al mateix "esperit resilient" de la pandèmia, ha dit.