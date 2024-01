Fracassa el darrer intent per desconvocar la vaga convocada pels treballadors de 'handling' d'Iberia

Els sindicats i la direcció d'Iberia han mantingut aquest dijous una última reunió per intentar desconvocar la vaga de quatre dies al servei de 'handling' que ha acabat sense acord, segons han explicat fonts properes a la trobada. La reunió, que ha començat a les deu del matí i s'ha allargat unes quatre hores, s'ha produït després que aquest dimecres al vespre tampoc s'arribés a cap entesa. D'aquesta manera, els treballadors, que reclamen a la companyia que opti per 'l'autohandling' a les aerolínies d'IAG en aquells aeroports d'Aena on ha perdut la llicència per prestar aquest servei, començaran una aturada de quatre dies a partir d'aquest divendres, coincidint amb el festiu de Reis i l'operació tornada de les vacances de Nadal.

La protesta, d'altra banda, ha obligat Iberia a suspendre més de 400 vols i a oferir una alternativa a més de 45.000 viatgers.

En un comunicat el sindicat USO, un dels convocants de l'aturada, ha qualificat de "grotesca" i "hieràtica" la posició d'Iberia durant les negociacions i ha lamentat que l'empresa mostri "despreocupació" cap als seus treballadors. A més, ha alertat que el rebuig de l'aerolínia a gestionar directament el servei de 'handling' a vuit dels principals aeroports de l'Estat "s'estendrà" a la resta de bases i personal. Després de tot, el sindicat també ha fet una crida als treballadors que no formen part dels serveis mínims a sumar-se a les protestes que comencen aquest divendres.