El PP inclou dissoldre partits que facin referèndums il·legals a l’esmena a l’amnistia

El PP i Vox van presentar ahir esmenes a la totalitat contra la llei d’amnistia per evitar i castigar els referèndums il·legals i, d’aquesta manera, «rearmar l’Estat». El Partit Popular va plantejar a creació de delictes de «deslleialtat constitucional» per castigar les autoritats i funcionaris públics que promoguin la desobediència de les lleis o incompliment de resolucions judicials «buscant perjudicar la unitat d’Espanya», segons ha afirmat el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado.

Tellado va destacar que l’amnistia «no genera convivència» sinó que «és un pagament polític, una compra de vots a canvi d’impunitat judicial per a persones que van cometre delictes» i afecta «la igualtat davant la llei». Per això, el text proposa el «rearmament i enfortiment de l’Estat» davant les «agressions allà democràcia» i promou la creació de nous delictes de deslleialtat constitucional. El nou capítol de «deslleialtat constitucional» que el PP vol introduir al Codi Penal planteja castigar amb penes de cinc a deu anys de presó i inhabilitació absoluta a les autoritats o funcionaris públics, però també diputats, senadors o membres d’un parlament autonòmic. A més, també proposen castigar amb entre un i cinc anys de presó i inhabilitació especial els funcionaris, diputats o autoritats que «convoquin o facin actes dirigits a la convocatòria d’un referèndum o qualsevol consulta a la ciutadania que sigui contrària als requisits establerts per la Constitució per a la celebració d’un referèndum». Finalment, els populars volen introduir un article que estableix la «pena de dissolució» a qualsevol persona jurídica que sigui responsable de qualsevol dels delictes de «deslleialtat constitucional».

D’altra banda, Vox també va registrar la seva esmena a la totalitat acompanyada d’un text alternatiu que proposa la il·legalització de les formacions independentistes i que es tipifiqui com a delicte la negociació amb condemnats, processats o fugitius de l’acció de la justícia per delictes contra la Constitució, ordre públic, traïció o contra la independència de l’Estat i la «defensa nacional». El veto de Vox –com el del PP- es debatrà al ple del Congrés de dimecres que ve, i previsiblement serà rebutjat amb els 178 vots en contra de les formacions que avalen la tramitació de la llei (PSOE, Sumar, ERC, junts, Bildu, PNB i BNG).