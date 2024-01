Les infermers podran prescriure des d’avui ibuprofèn i paracetamol per tractar la febre

Les infermeres i els infermers podran receptar a partir d’ara ibuprofèn i paracetamol per tractar la febre com a símptoma, segons la resolució del Ministeri de Sanitat que publica avui dimecres el BOE.

Es tracta d’una de les reivindicacions històriques d’aquest col·lectiu professional, explica Florentí Pérez, president del Consell General d’Infermeria (CGE).

La febre és un dels símptomes més comunament abordats en l’àmbit sanitari, tant en l’àmbit hospitalari com en Atenció Primària i en persones adultes i nens/as, sent el principal motiu de consulta en les urgències de pediatria, i el segon en Atenció Primària.

La febre, una elevació de la temperatura corporal per sobre del rang diari d’un individu, és un tret característic de la majoria de les infeccions, però també es manifesta com a símptoma en patologies no infeccioses, tals com les autoimmunes i autoinflamatòries o en els processos oncològics i neoplàstics.

Amb l’aprovació avui de la "Guia per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments subjectes a prescripció mèdica per part de les/els infermeres/us: febre", ja són set guies -diabetis, hipertensió, ferides, cremades, ostomies i anticoagulació- les que han rebut llum verda de Sanitat l’últim any i mig.

“Aquesta és una reivindicació històrica del Consell d’Infermeria. Les guies el que permeten és agilitzar l’atenció, descongestionar el sistema i incrementar la seguretat jurídica de les infermeres”, explica Pérez.

Així, les infermeres poden actuar "de forma segura" en el procés de curació, valorant d’acord a les guies els passos a donar sense la constant intervenció d’un metge, la qual cosa redunda en una agilitat més gran i seguretat en benefici del pacient, però "en cap cas no implica excloure" la intervenció del doctor quan sigui precís.

