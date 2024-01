Bloquejades webs que clonaven portals per estafar víctimes aprofitant les compres de Nadal

La Policia Nacional ha bloquejat pàgines web que clonaven portals de marques de roba de prestigi per estafar víctimas aprofitant l'increment de les compres per Nadal. Els estafadors havien creat pàgines que replicaven la capçalera, els logos i la maquetació de les marques originals i les promocionaven amb anuncis a les xarxes socials, que redirigien l'usuari a la web fraudulenta en un sol clic. Registraven els dominis en empreses d'altres països, allotjaven les pàgines en servidors d'Estats Units i cobraven a través d'un comerç amb seu a Brasil. Hi ha més de 200 denúncies arreu de l'Estat i ara com ara no consten detinguts. Aquest tipus de webs proliferen en èpoques de moltes compres, en aquest cas pel Black Friday i Nadal.

Els experts de la Unitat de Ciberdelinqüència adverteixen que cal ser prudents davant d'articles populars amb grans descomptes; curosos amb les ofertes que arriben a través del correu o xarxes socials i comprovar que l'URL a la qual s'accedeix coincideix exactament amb l'adreça oficial de la botiga.