La Policia cita a declarar el convocant d'apallissar a Ferraz un ninot de Sánchez

La Policia Nacional ha citat el convocant de la protesta de Cap d'Any als voltants de la seu central del PSOE a Madrid, en la que es va penjar i colpejar amb acarnissament un ninot que van identificar com Pedro Sánchez, per prendre-li declaració en relació amb el succeït, han informat EFE fonts policials.

La protesta, com les que es venen celebrant des de fa gairebé dos mesos al costat de la seu socialista del madrileny carrer de Ferraz, va tenir ahir a la nit com a protagonista -com pot veure’s en les imatges gravades- a un ninot que representava un home vestit amb vestit i nas de Pinotxo al que alguns dels participants, aclamats pels assistents, van penjar i van colpejar fins trencar-lo.

En un missatge compartit en el compte de X de l’organització juvenil Revolta, convocant de les protestes, s’explica així el succeït: «Després de les campanades, dos manifestants van penjar una pinyata gegant del colpista Pedro Sánchez, que havia passat els habituals controls policials a les entrades a Ferraz, farcida de torrons per colpejar-la. Fi de la història».

A més d’afirmar que «l’acte va transcórrer amb normalitat, en un ambient reivindicatiu dins de la festivitat raonable d’aquesta data tan assenyalada,» el missatge assegura que l’emissió en directe va ser seguida per «més de 100.000 espectadors al canal de l’organització» i «més de 200.000» en un mitjà de comunicació digital.

La resposta del PSOE

El PSOE ha fet públic aquest dilluns que l’ocorregut en les proximitats de la seua seu federal «pot estar inclòs dins d’un delicte d’odi», per la qual cosa «està estudiant totes les vies legals» contra els participants, organitzadors i presentadors de la retransmissió que es va fer de la protesta en un canal de Youtube.

Fonts del partit insten el PP a pronunciar-se per aquests fets, apuntant especialment cap al líder dels populars, Albert Núñez Feijóo, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: «Volem saber quina opinió té un partit que s’autodenomina 'd’Estat’».

Els socialistes també subratllen que Vox i «les seues organitzacions satèl·lits no només no condemnen, avalen aquest tipus d’actes». Per això, recalquen des de la formació que «quan no es condemna, és còmplice».

L’ocorregut ha suscitat a més la reacció de diversos ministres i dirigents socialistes, com la vicepresidenta primera del Govern, María Jesús Montero, que ha escrit a X: «Quan es dona aire a l’extrema dreta passa això. Un grup d’energúmens insultant greument el President del Govern a la portes de Ferraz i sense que Feijóo hagi fet res per impedir-ho ni l’hagi condemnat encara»