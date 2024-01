Entra en vigor la reforma del PVPC de la llum, que cobrirà també a comunitats de veïns

La nova metodologia de càlcul de la tarifa regulada de l’electricitat, coneguda com a Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC), començarà el seu camí aquest 1 de gener amb l’objectiu d’aportar més estabilitat a les factures dels prop de 8,6 milions de consumidors acollits a ella.

Aprovada el juny passat pel Govern, la reforma fixa un marc transitori pel qual el pes del senyal a termini s’incrementarà entre 2024 i 2026, i delimita aquesta tarifa a llars¡ i micropymes, si bé les comunitats de veïns que compleixin els requisits de tensió i potència podran continuar beneficiant-se d’ella.

En què consisteix la reforma?

La reconfiguració d’aquesta tarifa regulada, que aspira a reforçar la protecció dels petits consumidors davant la volatilitat dels mercats energètics, incorporarà parcialment els senyals de preu a llarg termini.

En concret, a partir d’avui, el 75 % del PVPC estarà determinat pel preu diari, mentre que el 25 %, pel mercat de futurs. El senyal a termini s’incrementarà el 2025, quan suposarà un 40 %, en tant que el 2026 arribarà al 55 %.

Al seu torn, les referències de preus dels mercats de futur estaran integrades per una cistella de productes a termini amb diferent horitzó temporal, de manera que el 10 % correspondrà al producte mensual; el 36 %, al trimestral, i el 54 %, a l’anual.

En qualsevol cas, la nova metodologia preservarà el senyal de preus horaris en mantenir el diferencial resultant de la cassació del mercat diari, la qual cosa contribuirà a fomentar patrons de consum eficients per aprofitar les hores més barates.

Quins consumidors poden beneficiar-se?

Els consumidors que poden acollir-se a aquesta tarifa regulada són tant persones físiques com microempreses que tinguin contractada una potència igual o inferior a 10 quilowatts (kW), quan certifiquin la seua condició amb una declaració responsable.

Conforme a la normativa europea, es considera microempresa a aquella que ocupa a menys de deu persones i el volum de negocis anual del qual o balanç general anual no supera els dos milions d’euros.

Recentment, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha aclarit que també les comunitats de veïns que no estiguin connectades a una tensió superior a 1 quilovolt (kV) i que tinguin una potència contractada menor o igual a 10 kW podran continuar estant acollides a la PVPC.

D’aquesta forma, l’organisme va aclarir els dubtes d’associacions de consumidors com l’OCU, que temia que l’entrada en vigor de la reforma exclogués les comunitats de propietaris.

Tanmateix, el nou text s’aplica a aquestes, ja que «es projecten sobre els elements comuns associats indissociablement als habitatges» de cada consumidor.

Aquesta tarifa és especialment rellevant perquè qualsevol consumidor en situació de vulnerabilitat ha d’estar prèviament acollit al PVPC per poder accedir als descomptes a què té dret per la seua situació familiar o per la seua renda.

D’acord amb les últimes dades de la CNMC, al voltant de 8,6 milions de consumidors tenen contractada una tarifa regulada amb una de comercialitzadora de referència.