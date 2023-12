L’Iran allibera l’espanyol Santiago Sánchez Cogedor, pres des de 2022 en aquest país

L’Iran ha alliberat l’espanyol Santiago Sánchez Cogedor, detingut i empresonat en aquest país l’octubre de 2022 després de visitar la tomba de Mahsa Amini, la jove kurda morta sota custòdia a finals de setembre d’aquell any després d’haver estat arrestada per presumptament portar malament el vel, ha informat l’Ambaixada de l’Iran a Espanya.

L’Ambaixada iraniana ha indicat en un missatge a la xarxa social X (abans Twitter) que l’alliberament de Sánchez Cogedor «es realitza en el marc de relacions amistoses i històriques entre els dos països i en compliment de lleis».

Sánchez Cogedor, madrileny de 41 anys, va anar detingut l’octubre de 2022 quan viatjava a peu cap a Qatar per veure algun partit del Mundial de Futbol que es va celebrar en aquest país. Era l’únic espanyol pres a l’Iran.

En una conversa amb EFE, Celia Cogedor, mare de l’espanyol alliberat, s’ha mostrat «desconcertada» per la notícia, de la que s’ha assabentat aquesta tarda a través d’un traductor de l’Ambaixada de l’Iran.

De moment, segons ha explicat, no tenen més informació sobre la seva posada en llibertat, que podria produir-se en unes 24 hores, ni saben en quin moment pot tornar a Espanya.

La família està contactant amb els diplomàtics espanyols a l’Iran per saber els passos que cal fer a continuació, una vegada que es produeixi l’alliberament.

Els fets

El 2 d’octubre de 2022, Sánchez Cogedor va ser capturat a la ciutat kurda de Saqqez després de visitar i fotografiar la tomba de Mahsa Amini, la mort del qual per presumptament portar mal col·locat el vel va originar fortes protestes al país i gran part del món, que es van apagar després d’una forta repressió que va causar 500 morts, milers de detinguts i diverses execucions de manifestants.

L’espanyol va ser detingut i traslladat a presó, on ha estat més de 14 mesos. Allà va iniciar una vaga de fam per reclamar un millor tracte a la presó i el seu alliberament.

Segons relatava la seva mare a Efe fa uns mesos, a la presó organitzava organitza partits de futbol, voleibol i tornejos d’escacs. «Pambu (com li anomenen a Santiago la seva família i amics) ara està més tranquil i ha pres la seva estada a la presó iraniana com un voluntariat, perquè allà hi ha molta gent per poder ajudar», declarava la seva mare el mes d’octubre passat.

La família de Sánchez Cogedor va arribar a recórrer al Reial Madrid perquè el club de futbol mediés amb l’Iran per aconseguir el seu alliberament, si bé aquest no va respondre a la petició d’ajuda.

Des que va ser detingut la diplomàcia espanyola ha mantingut gestions amb l’Iran per al seu alliberament.