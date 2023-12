Aquests seran els aliments que seguiran sense IVA el 2024

Omplir la cistella de la compra al supermercat s’ha convertit, per a molts espanyols, en tot un repte des que va esclatar la crisi a conseqüència de la guerra d’Ucraïna i la inflació. Amb la intenció de pal·liar els efectes i alleujar les butxaques dels ciutadans, el Govern de Pedro Sánchez va aprovar el 2022 una cartera de mesures anticrisi que ara, de cara al nou any, ha estat actualitzada.

El Consell de Ministres la va aprovar dimecres passat en un nou reIal decret-llei en el qual es prorroguen algunes d’aquestes iniciatives, entre les quals destaquen la supressió temporal de l’IVA de determinats productes bàsics, que, segons va detallar el Ministeri d’Hisenda s’estendrà fins el 30 de juny de 2024.

Baixada de l’IVA al 5%

La pròrroga amplia la rebaixa de l’IVA del 10% al 5% en productes bàsics de la cistella de la compra, com són l’oli d’oliva i la pasta. Segons les últimes dades publicades per l’Agència Tributària, aquestes rebaixes fiscals han suposat per a les arques públiques una minva de 1.573 milions d’euros el gener i el novembre d’aquest any.

Eliminació de l’IVA superreduït

D’altra banda, també es manté la supressió de l’IVA dels aliments bàsics, que en aquest moment tenen el tipus superreduït del 4%. Això afecta aliments com el pa, les farines panificables, la llet, el formatge, els ous, les fruites, les verdures, les hortalisses, els llegums, patates i els cereals.