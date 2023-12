UGT i CCOO retreuen a Ibèria que no vulgui dialogar i oblidi els seus empleats quan té resultats econòmics excepcionals

UGT i CCOO han recriminat aquest divendres a Ibèria que no vulgui dialogar i s’oblidi dels seus empleats quan té resultats econòmics «excepcional». Els dos sindicats mantenen les parades convocades a inicis d’any arran del resultat del concurs d’adjudicació de llicències per poder operar els serveis d’assistència en terra als aeroports de la xarxa d’Aena.

En un comunicat, carreguen contra Ibèria perquè «sembla que no transita en la via del diàleg ara per ara», i constaten que es troba a faltar en la direcció un «lideratge clar, amb un president interí i uns directors mancats de la confiança dels treballadors en ser els responsables de la pèrdua de les llicències que ha desencadenat el problema».

«Ibèria filtra, de manera conscient, que els seus resultats econòmics seran excepcionals i anuncia la compra d'una altra aerolínia, però s'oblida d'allò més important, el seu principal actiu, els seus empleats», que esperen una «aposta ferma i decidida pel ‘handling’», insisteixen UGT i CCOO.

Els sindicats lamenten que Ibèria hagi preferit «embarcar-se en una guerra legal contra Aena» i hagi «defugit entrar en converses sobre possibles alternatives». «En cap moment es va parlar de la viabilitat del negoci de ‘handling’ en propi, ni si aquest model, combinat amb aquells aeroports on sí que s'havia guanyat la llicència, generava pèrdues o beneficis per si mateix», s’han queixat.

També han remarcat que Ibèria va declinar l’oferiment del govern espanyol de facilitar l’entesa entre les parts. Els sindicats han remarcat que la convocatòria de vaga no impedeix la negociació entre les parts per intentar resoldre el conflicte, i asseguren que no tanquen la via al diàleg. En aquest sentit, esperen que la companyia «reconsideri la seva actitud i recuperi la voluntat de suport i protecció dels seus treballadors de terra, que, en la seva mesura, són responsables dels excel·lents resultats de la línia aèria en puntualitat i en satisfacció dels seus clients».