Iberia cancel·la 444 vols per la vaga dels treballadors del ‘handling’ prevista per Reis

Iberia ha cancel·lat 444 vols previstos pels dies 5, 6, 7 i 8 de gener per la vaga de treballadors del servei de ‘handling’, segons va informar aquest divendres en un comunicat. Els vols són 270 d’Iberia, que operarà el 76% del servei previst inicialment; 64 d’Iberia Express, que farà el 88% dels seus vols; i 110 d’Air Nostrum, que operarà al 72% de la planificació inicial. En total, hi haurà 45.641 passatgers afectats.

Segons l’aerolínia, en els propers dies tots ells seran informats i se’ls oferiran «les millors alternatives possibles» per reubicar-se en altres serveis. De les 270 cancel·lacions d’Iberia, un 51% són vols domèstics i un 49% internacionals. En canvi, es mantindran «pràcticament tots» els vols llargs, inclosos els de Level.

Iberia va informar que tots els passatgers que tinguin vols reservats entre el 5 i el 8 de gener afectats per la vaga poden demanar un canvi de data o el reemborsament del bitllet pagat.

Els que no tinguin un vol directament afectat podran canviar la data de viatge o demanar un bo. Els canvis es podran fer a través de la pàgina web d’Iberia, les agències de viatge o el centre d’atenció de la companyia, que reforçarà el servei, tot i que l’aerolínia ja avisa que és possible que tingui un temps d’espera major de l’habitual.

Iberia va recomanar als passatgers que hagin de volar per Reis que facin el check-in amb antelació a través de la web i que vagin a l’aeroport amb més temps de l’habitual.

Els sindicats CCOO, UGT i USO han convocat vaga per protestar contra la negativa d'Iberia de fer el seu propi autohandling després d'haver perdut la concessió d'AENA per al servei de terra en vuit aeroports, entre ells el de Barcelona. La companyia considera que fer autohandling és inviable econòmicament i defensa que amb la subrogació els treballadors mantindran tots els seus drets laborals. Les negociacions entre les dues parts, malgrat la mediació del govern espanyol, estan encallades, i Iberia exigeix la retirada de la convocatòria de vaga per seguir parlant.