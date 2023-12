PP i PSOE registren la reforma per eliminar el terme disminuïts de la Constitució

Els grups parlamentaris del PP i el PSOE al Congrés dels Diputats han registrat aquest divendres a la tarda la Proposició de Reforma de l'article 49 de la Constitució espanyola per eliminar el terme 'disminuïts' i per actualitzar la protecció dels drets de les persones amb discapacitat. Ambdós partits, que demanen fer el canvi pel procediment d'urgència i lectura única, han acordat modificar el redactat en un ple monotemàtic al pròxim mes de gener. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, van acordar aplicar aquesta modificació a la reunió que van mantenir a Madrid el passat 22 de desembre.

En concret, la proposta de PP i PSOE planteja que l’article 49 quedi redactat amb dos epígrafs. En el primer es reconeix que “les persones amb discapacitat exerceixen els drets previstos en aquest títol en condicions de llibertat i igualtat reals i efectives” i afegeix que “es regularà per llei la protecció especial que sigui necessària per aquest exercici”.

L’epígraf segon estableix que els poders públics “impulsaran les polítiques que garanteixin la plena autonomia personal i la inclusió social de les persones amb discapacitat, en entorns universalment accessibles”. També “fomentaran la participació de les seves organitzacions, en els termes que la llei estableixi”. “S’atendran particularment les necessitats específiques de les dones i els menors amb discapacitat”, conclou.

El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha apuntat que la voluntat dels dos grups és que la reforma entri en vigor el més aviat possible, aquest mes de gener, i aspiren que s’aprovi amb el suport de tota la cambra.

Quan es va aconseguir un primer acord sobre aquesta qüestió amb el PP, ja es va parlar amb tots els grups i tots hi estaven d’acord, ha dit Bolaños, que s’ha mostrat segur que no hi ha hagut cap canvi en aquest sentit.

Bolaños ha qualificat de “transcendental” aquest acord, “la primera reforma de contingut social de la Constitució”. “Saldem un deute amb les persones amb discapacitat, que veien com la Constitució utilitzava un llenguatge inacceptable per a ells, i també els garantim dignitat i igualtat”, ha conclòs.