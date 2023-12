Un estudi revela que el 34,6% dels joves de 12 i 13 anys ha begut alcohol

El 34,6% dels joves de 12 i 13 anys reconeix haver consumit alcohol, com a mínim, un cop a la seva vida i el 25% ha fumat en alguna ocasió un cigarret electrònic, segons un estudi pilot sobre consum d'alcohol, tabac i possibles addiccions conegut aquest dijous. L'estudi, impulsat per la delegació del govern espanyol per al Pla Nacional de Drogues, també constata que els joves, que cursen 1r i 2n d'ESO, obtenen l'alcohol majoritàriament de botigues de barri (41,6%), cases d'altres (40,8%) o la seva pròpia casa. Sobre els cigarrets electrònics, un 25% dels joves de 12 i 13 anys admet haver-ne fumat alguna vegada, per damunt del consum de tabac, que se situa en el 8,5%.

L'estudi s'ha dut a terme de forma simultània amb l'enquesta ESTUDES, entre el 5 de febrer i el 28 de maig de 2023.

Segons el pilot, la prevalença del consum d'alcohol en joves de 12 i 13 anys disminueix a mesura que s'apropa el període temporal analitzat (30,6% en els darrers 12 mesos i 21,5% l'últim mes). L'extensió de consum d'aquesta substància algun cop a la vida i en el darrer any és molt similar entre els nois i les noies mentre que la presència de consumidors és més alta entre els nois que entre les noies en els darrers trenta dies, 22,3% per 20,6%, respectivament.

En canvi, la situació s'inverteix en el grup d'edat de 14 a 18 anys, on el consum d'alcohol per a tots els trams està més estès entre les noies. A banda, en tots els trams temporals s'observa un increment de les prevalences entre els alumnes a mesura que es fa més freqüent el consum d'alcohol entre els progenitors.

Un de cada quatre ha provat el cigarret electrònic



L'estudi posa de manifest que un de cada quatre estudiants de 12 i 13 anys ha consumit alguna vegada a a la vida cigarrets electrònics (25,2%), un 21% en el darrer any i un 11,2% en el darrer mes. Destaca també la diferència de consum d'un any a l'altre: les dades registrades per als alumnes de 13 anys pràcticament dupliquen als de 12 en el tram temporal de l'últim mes (14,5% vs 7,6%). La prevalença de consum és superior entre les noies.

Per contra, el consum de tabac convencional és més baix entre els joves. Un 8,5% dels alumnes de 12 a 13 reconeix haver fumat tabac algun cop a la vida (6,5% en l'últim any i 4,1% en l'últim mes). Es tracta d'un consum que també és més estès en les noies. El grup d'edat de 14 a 18 anys multiplica per cinc els resultats, ja que un 21% ha fumat tabac en l'últim mes.

Begudes energètiques

L'anàlisi sobre consums també posa el focus en les begudes energètiques com ara Burn, Monster o Coca-Cola Energy. Un 37,7% dels estudiants de 12 i 13 anys n'ha consumit alguna en els darrers 30 dies i un 10,2% barrejades amb alcohol. El seu consum augmenta a mesura que avança l'edat. Així, el consum en el grup de 14 a 18 anys es duplica en el cas de les begudes barrejades amb alcohol (19,5% vs 10,2%). El consum, sigui la beguda energètica sola o mesclada, és superior en els homes.