Amnistia Internacional assegura que el cas de Tsunami Democràtic no es pot qualificar com a terrorisme com defensa l'Audiència Nacional. Consideren que "no s'assoleix el llindar que, segons els estàndards internacionals, és exigible per afirmar que es tracta d'actes de naturalesa terrorista". L'organització ha enviat un informe als grups del Congrés instant-los a modificar alguns punts de la llei d'amnistia perquè estigui "perfectament alineada amb els estàndards internacionals de drets humans". Per exemple, reclamen que s'abordi la reparació a les víctimes, incloent indemnitzacions i mesures d'assistència mèdica i social. Una mesura a la qual s'haurien d'incloure els activistes Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, segons Amnistia Internacional.

En el cas dels exlíders d'Òmnium i de l'ANC, l'entitat anomena el dret internacional i reclama que les seves resolucions judicials han de ser declarades nul·les i sense efectes perquè consideren que és una "condemna injusta".

L'organització no limita la reparació a les víctimes independentistes, sinó que apunta altres exemples com poden ser agents de policia ferits o persones víctimes d'agressions entre manifestants, a vegades amb resultat de lesions d'entitat.

Ús de la força per part de la policia

Les conclusions de l'informe també es fixen en l'ús de la força per part de la policia. Tot i que els policies que van atemptar contra els drets humans amb l'ús de la força queden exclosos de l'amnistia, Amnistia Internacional adverteix que "tot ús innecessari de la força per part de la policia vulnera l'article 3 del Conveni Europeu de Drets Humans", i que, en aquests casos, no són permissibles les amnisties.

Ara per ara, el text registrat, només exclou els actes amb "un llindar mínim de gravetat". Sobre aquesta qüestió, Amnistia Internacional també insta a "permetre la investigació i enjudiciament" dels actes comesos tant pels agents com pels seus comandaments "si hi hagués ordres il·lícites, o deficiències i altres omissions en la seva responsabilitat superior".