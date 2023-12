Sánchez manté tots els ajuts al transport públic i apuja gradualment els impostos a la factura de la llum i el gas

El govern espanyol ha acordat aquest dimecres mantenir durant el 2024 els ajuts i descomptes al transport públic. En una roda de premsa després de la darrera reunió del Consell de Ministres de l'any, el president Pedro Sánchez ha anunciat també l'extensió durant el primer semestre del 2024 de l'IVA al 0% als aliments bàsics i del 5% per altres productes de primera necessitat, com pastes i olis. D'altra banda, l'executiu ha acordat anar recuperant gradualment les taxes a la factura de l'electricitat i el gas durant els pròxims sis mesos. "L'IVA del gas recuperarà els valors normals a partir del mes de febrer, passat ja el període d'hivern", ha detallat Sánchez.

Els detalls de l’augment dels impostos

Segons ha explicat el ministeri d’Hisenda Pública en un comunicat, el tipus de l’IVA a l’electricitat passarà del 5% actual al 10%, i es mantindrà en aquest nivell tot l’any 2024. Abans de la crisi energètica, el tipus d’IVA de la factura de la llum era del 21%.

L’impost especial sobre l’electricitat serà reduït durant els sis primers mesos de l’any. En el primer trimestre, serà del 2,5%, i en el segon trimestre passarà al 3,8%. Normalment, l’impost se situava en el 5,113%. L’impost sobre el valor de la producció de l’energia també recuperarà gradualment el seu valor habitual.

Pel que fa al gas, també passarà al gener del 5% al 10% de l’IVA. En aquest cas, però, la reducció es mantindrà només fins al 31 de març. L’IVA al 10% també s’aplicarà a pellets i llenya, tot i que en aquest cas durarà fins al 30 de juny.

Ajudes al transport

Pel que fa al transport, s'estén durant el 2024 la gratuïtat pels usuaris freqüents de ferrocarrils, Rodalies, mitjana distància i Avant, així com al servei públic de transport regular de viatgers per carretera de competència de l'Estat.

L'Estat també preveu allargar els ajuts a la mobilitat a través de la col·laboració amb les administracions locals. "S'estendrà tot l'any l'aportació de l'Estat a les comunitats del 30% dels bitllets interurbans condicionada com fins ara, a què aportin, com a mínim, el 20% per assolir el descompte mínim del 50% de l'abonament", ha indicat el president.

Consolidació fiscal

Tal com ha dit el president espanyol, les rebaixes fiscals i els ajuts que s'aplicaran durant el 2024 encaixen amb el "compromís de consolidació fiscal" que manté l'Estat amb les institucions europees. Tanmateix, ha ressaltat l'esforç del govern per quadrar els comptes públics mentre es crea ocupació i es manté la protecció social, un objectiu, ha dit, fonamental per mantenir l'estat del benestar i la capacitat d'inversió de l'administració.

Segons ha destacat Sánchez, la realitat ha desmentit les veus que fa un any alertaven d’una recessió a l'Estat. “L’economia espanyola ha desmentit a tots els profetes del caos mostrant solidesa i fortalesa”, ha asseverat davant la premsa. En aquest sentit, ha dit que les xifres de creixement del PIB o del mercat de treball també han duplicat les expectatives dels analistes. “La Comissió Europea preveia un creixement del 0,8% de l’ocupació el 2023. Avui sabem que creixerem al voltant del 2%”, ha agregat.

El president, que també ha tret pit per la caiguda del preu de l’electricitat, ha ressaltat l’efecte directe de mesures com la denominada “Excepció ibèrica” pel dia a dia de la ciutadania. “Les xifres parlen per si soles, també de la consistència i el compromís social d'aquest govern”, ha ressaltat.