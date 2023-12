Dos anys de presó per tocar els genitals a un menor simulant un escorcoll policial

Un home ha estat condemnat a dos anys de presó com a autor d’un delicte d’abús sexual per tocar els genitals a un menor després de fer-se passar per agent de Policia i forçar-li que es baixés els pantalons per practicar un ‘escorcoll’ a la recerca de droga, segons una sentència dictada per l’Audiència d’Alacant.

El tribunal li imposa també la mesura d’allunyament a una distància mínima de 300 metres respecte de la víctima durant un temps de quatre anys. A més, l’acusat quedarà sotmès al règim de llibertat vigilada durant un altre termini addicional de quatre anys més.

L’episodi d’abús sexual va passar entorn de les 21:30 hores de l’11 de setembre de 2020 en un descampat del municipi alacantí de Petrer.

L’Audiència d’Alacant considera provat que l’acusat estava prenent copes en un bar situat al costat del solar posterior a un col·legi, en companyia d’un conegut, també processat pels mateixos fets i que ha estat absolt.

Ambdós processats se’n van adonar de la presència de dos menors, de 14 i 16 anys, respectivament, en aquest solar i es van aproximar a ells fent-se passar per policies. Segons la resolució judicial, en aquell moment, els dos acusats es van identificar verbalment com agents i els van preguntar als adolescents si estaven en possessió d’algun estupefaent.

El primer dels menors el va negar i va extreure la seua documentació i el seu telèfon mòbil. El primer dels processats li va dir que col·loqués els braços en creu i que es baixés els pantalons per poder registrar-lo. Tot seguit, va introduir la mà sota la roba interior i, segons la sentència, “li va grapejar els genitals”.

Per la seua part, el segon dels acusats va obrar de manera similar. Així, li va preguntar al segon dels menors si la cadena que portava era d’or. I també li va tocar els genitals, simulant un escorcoll, “sense que el menor interpretés que el tocament tingués un significat sexual”, segons el fallo.

Després, els dos processats van deixar que els adolescents marxessin amb tots els seus efectes, sense arribar a sostreure’ls res. Tanmateix, les víctimes van presentar denúncia.

El tribunal confereix credibilitat al testimoni dels dos denunciants després de valorar la persistència del seu relat i concloure que no allotjaven cap motiu per provar de perjudicar els dos acusats, ja que no tenien cap relació prèvia. De fet, la credibilitat de la seua versió quedaria reforçada en la mesura que el segon dels menors va assegurar que els tocaments a què va ser sotmès no va revestir caràcter sexual.

En aquesta línia, la sentència absol el segon dels acusats del delicte d’abús sexual que també se li atribuïa. I exonera els dos processats del delicte de robatori amb intimidació perquè no es van apropiar de cap efecte dels menors.