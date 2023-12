EH Bildu pacta amb el govern espanyol prorrogar la prohibició de desnonaments a persones vulnerables fins al 2025

El govern espanyol prorrogarà la prohibició de desnonaments a persones vulnerables fins a l'any 2025. Així ho ha acordat amb EH Bildu, segons ha anunciat la formació abertzale en un comunicat aquest dimarts, on assenyala que formarà part del decret de mesures socials i econòmiques que Pedro Sánchez està negociant amb els grups parlamentaris i que s'aprovarà aquest dimecres en el Consell de Ministres.

A més, els independentistes bascos també han pactat allargar la prohibició de talls de subministraments bàsics (aigua, llum i gas) i l'ampliació de la tarifa regulada TUR4 per a calderes comunitàries. Consideren totes aquestes mesures «una protecció encara molt necessària en el difícil context econòmic i social».

Des d'EH Bildu diuen ser «plenament conscients» que les mesures «no són encara suficients» per a moltes persones. Per això, es «comprometen» a continuar treballant «per avançar en la millora dels drets laborals, l'alimentació o l'habitatge, pilars bàsics per a una vida digna».