La CNMC redueix un 1,1% de mitjana els peatges elèctrics per al 2024

La Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC) ha acordat una reducció d'un 1,1% de mitjana dels peatges elèctrics per al 2024. La CNMC ha aprovat la resolució que estableix els valors dels peatges d'accés a les xarxes de transport i distribució d'electricitat per a l'any vinent. En concret, el cànon es manté pràcticament congelat per als consumidors connectats en baixa tensió (2.0 TD –domèstics- i 3.0 TD), mentre que es rebaixa de manera significativa per als consumidors connectats en alta tensió (6.1, 6.2, 6,3 i 6.4 TD –industrials-). En aquests quatre casos, la rebaixa oscil·la entre el -2% i el -18,3%. Els peatges són una de les parts fixes del rebut de la llum i la CNMC s'encarrega de regular-los i determinar els preus.

La retribució de les activitats de transport i distribució se situarà en els 6.377 MEUR el 2024, davant dels 6.372 MEUR d'enguany. D'aquesta xifra, 1.183 milions correspondran a la retribució de la xarxa de transport –Red Eléctrica- una xifra que suposarà un 10,3% menys que el 2023 com a conseqüència d'una reducció de la retribució del 9,7% i de la imputació dels desviaments de l'exercici del 2022. D'altra banda, la retribució a la xarxa de distribució serà de 5.194 MEUR el 2024, un 2,8% més que el càlcul dels peatges per al 2023.