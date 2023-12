Els funcionaris ja poden ser avaluats: podran millorar el seu sou, però també perdre el lloc de feina

Les mesures de reforç de l’avaluació de l’acompliment de tots els empleats públics van entrar dijous passat en vigor després de publicar-se dimecres passat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la norma que les regula.

Aquestes mesures formen part d’un Reial Decret-Llei de mesures urgents per a l’execució del Pla de Recuperació, aprovat dimarts passat pel Consell de Ministres, on en el seu Llibre II es recullen canvis estructurals en el model de la Funció Pública, amb avenços en la planificació estratègica dels recursos humans i la incorporació de l’avaluació de l’acompliment o nous sistemes d’accés.

En concret, el text regula l’avaluació de l’acompliment obligatori, el procediment pel qual es valora la conducta professional i es mesura el rendiment del personal, tot això amb l’objectiu de millorar la productivitat per a, al seu torn, millorar la prestació del servei públic.

Les esmentades avaluacions, consensuades amb les organitzacions sindicals després del procés d’informació pública de l’avantprojecte de llei de Funció Pública que va decaure per la convocatòria d’eleccions, «es plantegen en positiu», segons el Gobierno, pel que «en cap cas no implicaran la pèrdua de la condició de funcionari per als qui no les superin».

En el cas de què un empleat públic no tinguin resultats satisfactoris en les mateixes, «es fomentaran mesures de formació per dotar-los d’eines que els permetin un millor acompliment».

«El foment de la participació i les ofertes constants de millora de condicions es convertiran a més en incentius perquè puguin donar la volta a aquesta situació», recalca l’Executiu.

Així mateix, per fomentar la integració de les persones amb discapacitat, la norma contempla la creació d’unitats d’inclusió de persones amb discapacitat.

Beneficis per als qui superin les avaluacions

Per als qui superin aquestes avaluacions, hi haurà beneficis directes en diferents variables, com la remuneració del complement d’acompliment, que substitueix al complement de productivitat. A més, es fomentarà la seva progressió en la carrera professional en ser clau en els concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball i per a l’accés a les formacions que plantegi.

Dins d’aquest àmbit, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, va destacar aquesta setmana en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres la introducció de la carrera horitzontal, sistema pel qual es poden millorar les condicions sense canviar de lloc de treball.

Per a això, s’utilitzarà un sistema de trams on es valorarà la trajectòria, l’avaluació de l’acompliment, la formació o la participació en activitats de docència o investigació. Tot l’anterior podrà traduir-se en una retribució addicional amb el nou complement de carrera.