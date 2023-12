La Comissió Europea estudia la sol·licitud de mediació per renovar el CGPJ: «Estem reflexionant sobre la petició»

La Comissió Europea (CE) ha afirmat que ja està estudiant la sol·licitud de mediació per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), acordada ahir divendres pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. «Actualment estem reflexionant sobre la petició», han assenyalat fonts de la CE consultades per l'ACN. De fet, l'executiu comunitari posa sobre la taula els darrers informes sobre l'Estat de Dret (RoL) als 27 països membres i recorda que l'actualització del CGPJ espanyol és una «qüestió prioritària». «I immediatament després de la renovació, s'hauria d'iniciar un procés per alinear el sistema d'elecció de membres del CGPJ als estàndards europeus», ha apuntat la CE. «Per així garantir que la independència judicial no es veu compromesa», ha reblat la Comissió Europea, que ha precisat que les autoritats espanyoles han reclamat formalment a l'executiu comunitari de «facilitar les discussions» per avançar sobre la renovació del Consell General del Poder Judicial.

Puigdemont constata la desconfiança de PSOE i PP en el rei

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, creu que l'acord de PSOE i PP per a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) amb una tutela de la Comissió Europea és la demostració que els dos grans partits espanyols «no confien que el rei exerceixi el rol constitucional de fer d'àrbitre i moderador del funcionament de les institucions».

En un missatge a X, Puigdemont ha afegit que, «des del 3 d'octubre del 2017, els catalans ja sabem que va abdicar d'aquest rol», i que ara «ho constaten» les formacions liderades per Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.

Puigdemont ha reivindicat que «fa anys» que reclamen una figura de «mediador/verificador» per ajudar a trobar solucions en conflictes. «No ens ho van acceptar en aquella inefable taula de diàleg ni els uns ni els altres. Ara, en canvi, els uns i els altres l'estan posant de moda. Me n'alegro», ha afirmat. L'expresident ha constatat el «temps perdut mentre els uns i els altres anaven posant pals a les rodes».