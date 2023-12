Dos dels jugadors del planter del Madrid acusats de difondre un vídeo sexual decideixen no declarar

Dos dels quatre del planter del Reial Madrid acusats de difondre vídeos sexuals de dos joves residents en Gran Canària, una d’elles menor, s’han acollit al seu dret a no declarar-ne aquest divendres davant del Jutjat d’Instrucció 3 de San Bartolomé de Tirajana, que instrueix la causa.

Sí ho han fet els investigats Raúl A. i Andrés G., encara que només a preguntes dels seus advocats, mentre que Ferrán R. i Juan R. no ho van fer, adduint els seus advocats que no ho farien mentre no s’entregués el bolc dels seus telèfons mòbils en seu judicial, una cosa per a la qual no hi ha data prevista de moment.

En aquest sentit, segons l’advocat de Raúl A., Juan Gonzalo Ospina, el jutge Julio Wood els ha notificat que ha sol·licitat més agilitat a la Guàrdia Civil perquè aquest bolc pugui arribar al jutjat com més aviat millor.

Ospina ha dit als mitjans la sortida dels Jutjats de Maspalomas, al sud de Gran Canària, que el seu client ha declarat per voluntat pròpia perquè "no té res a ocultar", ja que ha tornat a reiterar la seva innocència i no tenir res a veure amb els fets pels quals se li acusa.

"Els fets que suposadament s’investiguen contra el mateix no tenen responsabilitat penal, així que confiem que molt aviat pugui aclarir-se el succeït i pugui sortir d’aquest malson", ha assenyalat l’advocat.

Per això, ha agregat, han entès que aquesta era "la millor estratègia per als seus interessos" que podien seguir en l’estat actual del procediment.

Per la seva part, l’advocat de la víctima menor d’edat, Rubén Vallejo, ha indicat als mitjans que cal esperar al bolc dels telèfons mòbils dels investigats "a veure si confirmen la versió d’aquest investigat", amb referència a Raúl A.

Vallejo ha avançat que han d’esperar que acabin les diligències que queden per practicar-se en la investigació per saber si el procediment continua o queda arxivat, encara que ell ha vaticinat que sí que seguirà el seu trscurs partint de la qual cosa ja va dir l’Audiència de Las Palmas fa unes setmanes sobre l’existència de "seriosos indicis de la comissió de delictes".

Tots els investigats han declarat per videoconferència des dels jutjats de Plaça Castella, a Madrid, si bé hi va haver algun problema tècnic que va impedir veure’ls als jutjats del sud de Gran Canària, segons fonts properes a la investigació, quedant registrats únicament l’àudio dels seus testimonis.

Aquest procediment es va iniciar arran de la denúncia presentada a Gran Canària per una dona després de descobrir que circulava per WhatsApp un vídeo de la seva filla, de 16 anys, mantenint relacions sexuals.

Els fets van passar al municipi grancanari de Mogán a començaments d’aquest estiu. La primera denúncia assenyala que les relacions sexuals van ser consentides, però que van ser gravades sense consentiment de les joves, que temps després van saber que aquestes imatges estaven circulant en xarxes i aplicacions de mòbil.

Poc després, la segona dona, major d’edat, també va denunciar la difusió d’un vídeo de contingut sexual que, presumptament, haurien gravat algun dels investigats mentre mantenien relacions consentides, si bé no ho van ser l’enregistrament i posterior difusió de les imatges.