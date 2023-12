Agents de la Policia Nacional han salvat la vida a un individu que va quedar penjat d’una finestra d’un tercer pis en intentar fugir dels agents a la pedania murciana d’El Palmar, segons han informat fonts policials.

Els agents van establir un dispositiu de localització i detenció d’un home que havia estat identificat per part del grup d’investigació especialitzat com a autor d’un delicte de robatori amb força. Aquest dispositiu, desplegat el passat dia 4 de desembre, va permetre detectar a la persona buscada, que, davant de la presència policial, es va refugiar en un domicili al qual va accedir donant una puntada de peu a la porta.

L’habitant de l’habitatge i el seu fill, davant d’aquesta situació, es van amagar sota una taula per por que l’intrús pogués fer-los alguna cosa. Quan els agents de la Policia Nacional van entrar a l’habitatge, amb el consentiment de la seva habitant, l’ara detingut va sortir per la finestra de l’habitatge que era un segon pis, enfilant-se per la façana fins la tercera planta, trencant el vidre de la finestra i introduint-se a l’interior.

Van aconseguir evitar que caigués al buit

Una vegada més, comptant novament amb la col·laboració dels habitants d’aquest habitatge, els agents van accedir al pis tornant a sortir l’individu per la finestra, si bé, en aquesta ocasió, en no tenir possibilitat d’enfilar-se a altres habitatges es va quedar enganxat d’una mà a la barana d’aquest tercer pis amb risc de precipitació amb les conseqüències greus que hagués comportat per a la seva vida i integritat física, a causa de l’altura a la qual es trobava.

L’acció decidida dels agents de la Policia Nacional va permetre agafar-lo de la mà amb el risc que això comportava de precipitació també per als policies, aconseguint evitar que aquest caigués al buit, pujant-lo a l’habitatge i posar-lo fora de perill, on finalment va ser detingut a més per l’autoria en el robatori amb força pels delictes de violació de domicili, resistència i desobediència a Agent de l’Autoritat.

El detingut, a qui li consten nombrosos antecedents policials per diferents tipologies delictives, va ser posat a disposició judicial qui va disposar les mesures judicials oportunes.